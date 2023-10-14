Захватывающее шоу: редкое затмение «Огненное кольцо» развлекает миллионы людей по всей Америке

В субботу миллионы людей по всей Америке стали свидетелями редкого небесного явления, когда произошло «огненное кольцо» солнечного затмения. Затмение началось с темнеющего неба и серповидных теней на земле, что вызвало взрывы аплодисментов толпы, собравшейся на узкой тропе затмения. В Альбукерке, штат Нью-Мексико, где затмение совпало с международным праздником воздушных шаров, зрители получили двойное удовольствие: массовые подъемы на воздушных шарах, за которыми последовало затмение.

В отличие от полного солнечного затмения, когда Луна полностью закрывает Солнце, во время затмения «огненного кольца» Луна оставляет яркую, пылающую границу вокруг Солнца, когда оно выстраивается в линию между Землей и Солнцем. Путь затмения проходил через Орегон, Неваду, Юту, Нью-Мексико и Техас в США, а также через Калифорнию, Аризону и Колорадо. Затем он продолжился в Мексике, Белизе, Гондурасе, Никарагуа, Коста-Рике, Панаме, Колумбии и Бразилии. Остальная часть Западного полушария испытала частичное затмение.

Наблюдение затмения зависело от ясного неба, и НАСА и другие группы транслировали это событие в прямом эфире для тех, кто не мог увидеть его лично. В Мексике сотни людей собрались в Канкуне, чтобы наблюдать за затмением, используя проекторы, телескопы и специальные очки. Взволнованные дети свистнули, а некоторые взрослые подняли руки к небу в трепете перед небесным событием.

Затмение также вызвало любопытство относительно того, как древние цивилизации, такие как майя, наблюдали подобные явления. Майя называли затмения «разбитым солнцем» и были известны как великие астрономы. Некоторые люди майя считали затмения проклятием, поскольку у них не было защитных очков, которые есть у нас сегодня. Археологи предполагают, что майя, возможно, использовали темное вулканическое стекло для защиты глаз.

Американские энтузиасты затмений отправились в отдаленные уголки страны в поисках наилучшего вида. В национальном парке Брайс-Каньон на юге Юты люди гуляли до восхода солнца, чтобы найти идеальное место среди красных скальных худу. В тот момент, когда образовалось «огненное кольцо», по каньонам разнеслись аплодисменты.

Затмение было не только зрелищем, но и объединяющим опытом для тех, кто был его свидетелем. Люди описали это как «жизненный опыт» и что-то, что «объединяет нас всех». Несмотря на прерывистую видимость в некоторых районах из-за облаков, люди все же ценили возможность увидеть затмение. Для многих возможность стать свидетелем «огненного кольца» стала незабываемым и полезным опытом.

источники:

- Ассошиэйтед Пресс