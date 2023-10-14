Как безопасно наблюдать сегодня кольцевое солнечное затмение

Кольцевое солнечное затмение, также известное как затмение «огненное кольцо», сегодня будет видно в некоторых частях полуострова Юкатан в США и Мексике. Затмение происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, создавая видимость огненного кольца. Важно наблюдать затмение безопасно, чтобы защитить свои глаза.

НАСА рекомендует использовать для вашего телескопа специальные очки для наблюдения за затмениями, солнечный наблюдатель или солнечный фильтр. Если у вас нет этих предметов, вы можете создать коробчатый проектор или использовать кухонный дуршлаг для просмотра нескольких изображений затмения. Крайне важно не смотреть прямо на солнце без надлежащей защиты глаз, так как это может привести к необратимому повреждению глаз.

Затмение начнется в Орегоне в 9:18 утра по тихоокеанскому времени и переместится на юго-восток через части Калифорнии, Невады, Айдахо, Юты, Аризоны и Нью-Мексико. Затем он пересечет Техас и Мексиканский залив, а затем пройдет над Юкатаном, Белизом и несколькими странами Центральной и Южной Америки. Затмение закончится на закате над восточным побережьем Бразилии.

Даже если вы не находитесь на прямом пути затмения, вы все равно сможете увидеть частичное затмение во всех 41 континентальном штате, включая Аляску. Если погода неясная или вы не можете увидеть затмение лично, в Интернете доступны прямые трансляции. НАСА и музей Сан-Франциско Эксплораториум проводят собственные прямые трансляции этого мероприятия.

Помните, что следующее кольцевое солнечное затмение, видимое в Северной Америке, произойдет не раньше 2039 года на Аляске и 2046 года в 48 нижних штатах. Поэтому обязательно примите меры предосторожности и насладитесь этим редким небесным событием.

источники:

– НАСА: https://www.nasa.gov/

– Время и дата: https://www.timeanddate.com/