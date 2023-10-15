Солнечное затмение «Огненное кольцо» захватило миллионы людей по всей Америке

В субботу миллионы людей по всей Америке увидели захватывающее шоу, поскольку редкое солнечное затмение в виде «огненного кольца» вызвало потемнение неба и появление серповидных теней на земле. Затмение происходит, когда Луна движется перед Солнцем, оставляя видимым только блестящий круг внешнего края Солнца.

В карибском курортном городе Канкун сотни людей собрались в планетарии, чтобы стать свидетелями затмения. Некоторые использовали коробчатые проекторы, телескопы и специальные очки, чтобы безопасно наблюдать за событием. Взволнованные дети свистнули, а взрослые в трепете подняли руки, когда произошло затмение.

За пределами планетария продавцы, продающие растения, восхищались уникальными тенями, отбрасываемыми переменчивым солнечным светом, проникающим сквозь листья деревьев. Кармен Жардинс, одна из продавцов, описала этот момент так, как будто мир стал тихим и туманным, но несколько мгновений спустя птицы снова начали петь.

У Пилар Касерес, учительницы начальной школы на пенсии, наблюдение затмения вызвало чувство энергии. Она следовала за его тенью через кусок картона, наслаждаясь связью с чудом природы.

Древние астрономы майя называли затмения «разбитым солнцем» и, возможно, использовали темное вулканическое стекло для защиты глаз. В то время как полное солнечное затмение полностью закрывает Солнце, кольцо огненного затмения оставляет яркую, пылающую границу.

Затмение длилось от 2 до трех часов в любом месте, а часть огненного кольца длилась от трех до пяти минут, в зависимости от местоположения. Путь затмения включал части США, Мексику и несколько стран Центральной и Южной Америки.

Наблюдатели затмения в США отправились в отдаленные уголки страны, чтобы получить лучшую точку обзора. В Альбукерке затмение совпало с международным праздником воздушных шаров, создав двойное удовольствие для зрителей и пилотов воздушных шаров, которые включили затмение в свои полеты.

Энтузиасты национального парка Брайс-Каньон в штате Юта восхищались огненным кольцом, а по каньонам разносились аплодисменты. Посетители небольших поселков и поселков, расположенных вдоль пути затмения, испытали смесь волнения, опасений по поводу погоды и беспокойства по поводу перенаселенности.

За пределами Америки жители южной Колумбии и Мехико также стали свидетелями солнечного затмения. Пустыня Татакоа в Колумбии стала местом, где люди с нарушениями зрения могли увидеть затмение через поднятые карты и изменения температуры.

Это событие произвело на многих неизгладимое впечатление, вызвав трепет и страсть к науке. Один молодой наблюдатель из Колумбии выразил свою любовь к астрономии, назвав это «захватывающим опытом», который был лучшим, что он видел в своей жизни.

Хотя это редкое затмение «огненного кольца» было захватывающим зрелищем для тех, кто был его свидетелем, следующее произойдет в октябре следующего года на самой южной оконечности Южной Америки. В 2026 году в Антарктиде произойдет огненное кольцо, а еще одно станет видимым только в 2039 году.

источники:

– НАСА (https://www.nasa.gov/)

– Ассошиэйтед Пресс (AP)