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Наука

Впечатляющее затмение «Огненное кольцо» восхищает толпы по всей Америке

ByГабриэль Бота

Октябрь 15, 2023
Впечатляющее затмение «Огненное кольцо» восхищает толпы по всей Америке

Миллионы людей по всей Америке стали свидетелями редкого солнечного затмения в виде «огненного кольца». Луна заняла свое место, закрывая все, кроме блестящего круга внешнего края Солнца. Взволнованные толпы собрались вдоль узкой дорожки затмения, некоторые из них использовали коробчатые проекторы, телескопы и специальные очки, чтобы наблюдать за зрелищем. Дети свистели от волнения, а взрослые в трепете поднимали руки. Продавцы растений наблюдали за танцем луны и солнца и наслаждались уникальными тенями, отбрасываемыми переменчивым солнечным светом. Люди ощутили изменение температуры и ощущение тяжести во время вращения Земли. Древние астрономы майя, которые, возможно, использовали темное вулканическое стекло для защиты глаз, затмения называли «разбитым солнцем».

В отличие от полного солнечного затмения, кольцевое огненное затмение не закрывает Солнце полностью. Яркая пылающая граница остается видимой, когда Луна выстраивается в линию между Землей и Солнцем. Затмение длилось в общей сложности от 2 до 1 часов, а часть огненного кольца длилась от 2 до 3 минут, в зависимости от местоположения. Путь затмения пересек несколько стран, включая США, Мексику, Белиз, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму, Колумбию и Бразилию. НАСА и другие группы транслировали это событие в прямом эфире для тех, кто не мог стать его свидетелем лично.

Энтузиасты отправились в отдаленные уголки Соединенных Штатов, такие как национальный парк Брайс-Каньон в штате Юта, чтобы получить лучший вид. Затмение совпало с международным праздником воздушных шаров в Альбукерке, штат Нью-Мексико, что доставило зрителям двойное удовольствие. Люди выражали чувство единства и трепета, наблюдая за затмением, называя это событием, которое бывает раз в жизни.

Затмение вызвало волнение в небольших городах и поселках на своем пути, хотя некоторые были обеспокоены погодой и наплывом посетителей. Несмотря на временную облачность, люди в Юджине, Орегоне и на юге Колумбии все еще восхищались этим явлением. Министр науки Колумбии подчеркнул важность вдохновения детей в такие моменты для продвижения науки как занятия на всю жизнь.

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By Габриэль Бота

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