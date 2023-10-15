Впечатляющее затмение «Огненное кольцо» восхищает толпы по всей Америке

Миллионы людей по всей Америке стали свидетелями редкого солнечного затмения в виде «огненного кольца». Луна заняла свое место, закрывая все, кроме блестящего круга внешнего края Солнца. Взволнованные толпы собрались вдоль узкой дорожки затмения, некоторые из них использовали коробчатые проекторы, телескопы и специальные очки, чтобы наблюдать за зрелищем. Дети свистели от волнения, а взрослые в трепете поднимали руки. Продавцы растений наблюдали за танцем луны и солнца и наслаждались уникальными тенями, отбрасываемыми переменчивым солнечным светом. Люди ощутили изменение температуры и ощущение тяжести во время вращения Земли. Древние астрономы майя, которые, возможно, использовали темное вулканическое стекло для защиты глаз, затмения называли «разбитым солнцем».

В отличие от полного солнечного затмения, кольцевое огненное затмение не закрывает Солнце полностью. Яркая пылающая граница остается видимой, когда Луна выстраивается в линию между Землей и Солнцем. Затмение длилось в общей сложности от 2 до 1 часов, а часть огненного кольца длилась от 2 до 3 минут, в зависимости от местоположения. Путь затмения пересек несколько стран, включая США, Мексику, Белиз, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму, Колумбию и Бразилию. НАСА и другие группы транслировали это событие в прямом эфире для тех, кто не мог стать его свидетелем лично.

Энтузиасты отправились в отдаленные уголки Соединенных Штатов, такие как национальный парк Брайс-Каньон в штате Юта, чтобы получить лучший вид. Затмение совпало с международным праздником воздушных шаров в Альбукерке, штат Нью-Мексико, что доставило зрителям двойное удовольствие. Люди выражали чувство единства и трепета, наблюдая за затмением, называя это событием, которое бывает раз в жизни.

Затмение вызвало волнение в небольших городах и поселках на своем пути, хотя некоторые были обеспокоены погодой и наплывом посетителей. Несмотря на временную облачность, люди в Юджине, Орегоне и на юге Колумбии все еще восхищались этим явлением. Министр науки Колумбии подчеркнул важность вдохновения детей в такие моменты для продвижения науки как занятия на всю жизнь.

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