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Солнечное затмение произойдет по всей Северной Америке 14 октября 2023 года

ByГабриэль Бота

Октябрь 7, 2023
Солнечное затмение произойдет по всей Северной Америке 14 октября 2023 года

В субботу, 14 октября, по всей Северной Америке произойдет солнечное затмение. Затмение будет кольцевым, а это означает, что Луна не будет полностью закрывать Солнце, создавая для зрителей эффект «огненного кольца» на самой темной части пути. Затмение начнется над Тихим океаном к западу от острова Ванкувер и пройдет на юго-восток, достигнув берега Орегона. Затем он пересечет семь других штатов США, а затем переместится в Мексику и Южную Америку.

В Канаде затмение будет частичным. В разных регионах будет разный уровень видимости. В Ванкувере и регионе Оканаган Британской Колумбии будет около 80% затмения, в Калгари - около 70%, в Регине - 60%, в Виннипеге - 50%, в Торонто - 30%, в Монреале - 20% и в атлантических провинциях - 10%.

Наблюдение за затмением непосредственно без надлежащей защиты глаз небезопасно, так как может привести к серьезной травме глаз. Рекомендуется использовать специальные средства защиты глаз, предназначенные для наблюдения за солнечным светом. Также рекомендуется не наблюдать за затмением через объектив фотоаппарата, бинокль или телескоп без специального солнечного фильтра.

Интерактивная карта пути затмения доступна в Интернете для тех, кто хочет отслеживать его траекторию. Отели вдоль пути затмения уже забронированы, поэтому рекомендуется заранее забронировать жилье, если вы планируете поехать, чтобы увидеть затмение.

Источник: Global News

By Габриэль Бота

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