Будьте готовы к частичному кольцевому затмению в Северной Америке

14 октября жители Онтарио испытают частичное кольцевое затмение, которое продлится около двух часов. Во время этого явления луна будет ближе к солнцу, из-за чего она будет казаться меньше и создаст «огненное кольцо» на небе. В то время как полное затмение полностью закрывает Солнце, частичное кольцевое затмение закрывает его лишь частично.

Самое темное небо во время затмения будет видно на западном побережье США, начиная с Тихого океана. В Ванкувере около 79 процентов Солнца будет покрыто тенью Луны. В Торонто будет закрыто около 27 процентов солнечного света, причем пик освещения приходится примерно на 1:XNUMX.

Затмения могут оказать влияние на окружающую среду и атмосферу. Пьер Ланглуа, менеджер миссий по космической астрономии и исследованию планет Канадского космического агентства, объясняет, что мимолетное затмение создает мини-ночь, в результате чего дикие животные просыпаются так, как они воспринимают ночь.

Многие люди проявили повышенный интерес к любительской астрономии, что привело к резкому увеличению продаж солнцезащитных очков для наблюдения затмений и другого сертифицированного оборудования для наблюдения. Однако важно отметить, что смотреть прямо на Солнце во время кольцевого затмения небезопасно. Обычные солнцезащитные очки не обеспечат достаточной защиты, а просмотр солнца без соответствующего оборудования может привести к серьезной травме глаз.

Если у вас нет сертифицированного оборудования для просмотра, безопасным способом увидеть затмение будет создание собственного проектора. Помните, никогда не смотрите прямо на солнце без надлежащей защиты.

Следующее, полное затмение, произойдет 8 апреля 2024 года. Оно пройдет через Мексику, США и восточную Канаду.

источники:

– Институт астрономии и астрофизики Данлэпа при Университете Торонто.

– Канадское космическое агентство

- НАСА

Определения:

– Частичное кольцевое затмение: когда луна приближается к солнцу, из-за чего она кажется меньше и создает «огненное кольцо» на небе.

– Полное затмение: когда луна полностью закрывает солнце.

– Солнцезащитные очки для наблюдения за затмением: солнцезащитные очки специального назначения, предназначенные для защиты глаз во время солнечных затмений.