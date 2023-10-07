Предстоящие небесные события, за которыми стоит следить: кольцевое и полное солнечное затмение

В течение следующих нескольких месяцев два необычайных небесных явления увлекут зрителей по всей Америке. 14 октября 2023 года произойдет кольцевое затмение «огненного кольца», а 8 апреля 2024 года — полное солнечное затмение. Оба события произойдут, когда Луна пройдет между Землей и Солнцем, предоставив зрителям замечательное зрелище. .

Хотя полное солнечное затмение привлекает больше внимания из-за обещания полного, также растет интерес к областям, расположенным вдоль пути кольцевого затмения. Веб-сайт совместного использования автомобилей Turo заметил увеличение количества заказов автомобилей в крупных городах, расположенных на пути кольцевого затмения, таких как Орегон, Нью-Мексико и Техас. Аналогичным образом, Booking.com сообщил о росте количества поисковых запросов о Сан-Антонио, штат Техас, крупнейшем городе США на пути кольцевого затмения.

Во время кольцевого затмения, которое начинается на побережье Орегона и заканчивается в Техасе, Луна покроет более 90% поверхности Солнца, создавая эффект «огненного кольца» при наблюдении в защитных очках. Путь затмения продолжается через Центральную и Южную Америку, а затем заканчивается на закате над Атлантическим океаном.

Хотя кольцеобразное затмение и не такое темное, как полное солнечное затмение, оно предлагает уникальные наблюдения. Профессор Марк Литтманн предполагает, что небо может приобрести необычные цвета и может возникнуть небольшой охлаждающий эффект. Это событие служит предварительным просмотром долгожданного полного солнечного затмения 2024 года, провозглашенного воплощением наблюдения за затмением.

Наблюдение кольцевого затмения представляет собой редкую возможность, поскольку следующее затмение над прилегающими Соединенными Штатами произойдет не ранее 2046 года. Для тех, кто находится на пути затмения и имеет четкое представление, наблюдение «огненного кольца» служит увлекательным напоминанием о наше место во Вселенной.

Для фотографов, заинтересованных в съемке широкоугольных снимков затменного солнца, национальные парки Юты, в том числе национальный парк Брайс-Каньон и национальный памятник Гранд-Лестница Эскаланте, являются идеальным местом. Однако парки племен навахо, такие как Долина Монументов, будут закрыты во время кольцевого затмения из-за их священного значения.

В Нью-Мексико Альбукерке и Розуэлл предлагают отличные точки обзора для наблюдения кольцевого затмения. В этих городах зрители могут наблюдать за происходящим с большой высоты, открывая уникальную перспективу.

Эти предстоящие небесные события дадут путешественникам и любителям астрономии возможность увидеть красоту и чудо Вселенной поистине замечательным образом.

Определения:

– Кольцевое затмение: тип солнечного затмения, который происходит, когда Луна закрывает центр Солнца, оставляя видимое кольцо солнечного света по краям.

– Полное солнечное затмение: тип солнечного затмения, при котором Луна полностью закрывает Солнце, отбрасывая тень на Землю.

источники:

– CNN: https://www.cnn.com/travel/article/annular-solar-eclipse-2023-destinations/index.html