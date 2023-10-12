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Солнечное затмение «Огненное кольцо»: потрясающее небесное событие

ByМамфо Брешиа

Октябрь 12, 2023
Солнечное затмение «Огненное кольцо»: потрясающее небесное событие

Солнечное затмение «Огненное кольцо» должно произойти 14 октября 2023 года и заинтересует как любителей-наблюдателей за небом, так и профессиональных астрономов. Это ежегодное небесное явление дает уникальную возможность наблюдать внешнюю атмосферу Солнца, известную как корона, которая обычно скрыта из-за высокой яркости Солнца.

Солнечное затмение происходит, когда Луна выравнивается с Солнцем, находясь в самой дальней точке от Земли. Из-за такого расстояния Луна не может полностью закрыть Солнце, что приводит к частичному затмению и характерному эффекту «Огненного кольца». Важно отметить, что прямое наблюдение солнечного затмения без надлежащей защиты глаз, такой как очки для затмения или солнечные наблюдатели, может быть вредным для глаз.

Предстоящее затмение «Огненного кольца» запланировано на 14 октября. Однако, к сожалению, его не будет видно из Индии. Во время этого затмения тень Луны пройдет над Северной и Южной Америкой, открыв жителям этих регионов захватывающий вид.

Для жителей Северной и Южной Америки затмение произойдет в 8:35 по восточному стандартному времени 14 октября и в 2:25 по восточному стандартному времени 15 октября. Хотя в Индии оно не будет видно, НАСА проведет прямую трансляцию затмения для всех желающих. интересно наблюдать за этим знаменательным событием.

Солнечные затмения имеют богатое историческое и культурное значение. Они очаровывали культуры по всему миру и оказывали на них влияние, часто приводя к собраниям, ритуалам или праздникам, посвященным этому событию. Солнечное затмение «Огненное кольцо» не является исключением, подчеркивая культурную значимость этих редких небесных явлений.

источники:
- НАСА (@NASA)

By Мамфо Брешиа

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