JWST представил новую информацию о смене времен года на Сатурне

Сатурн, планета с кольцами, известная своей завораживающей красотой, также является научным чудом, которое продолжает очаровывать астрономов и планетологов. Благодаря инновационным возможностям космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) группа исследователей из Университета Лестера открыла захватывающую новую информацию о смене времен года на Сатурне.

Сатурн, как и Земля, испытывает сезонные изменения из-за наклона своей оси. Однако орбита Сатурна вокруг Солнца занимает 30 лет, а это означает, что его времена года длятся гораздо дольше, чем на Земле. Когда позднее северное лето на Сатурне подходит к концу, команда из Университета Лестера заметила тенденцию к похолоданию, что указывает на сдвиг в динамике атмосферы планеты.

Используя прибор среднего инфракрасного диапазона (MIRI) на JWST, исследователи изучили атмосферу Сатурна в инфракрасном свете, что позволило им измерить температуру, содержание газов и образование облаков. Анализируя данные, они обнаружили, что массивные потоки воздуха планетарного масштаба изменили направление по мере приближения осеннего равноденствия, что привело к тенденции к похолоданию в конце северного лета на Сатурне.

Наблюдения также позволили в последний раз увидеть северный полюс Сатурна с его теплым вихрем, наполненным углеводородными газами, прежде чем он уйдет во тьму полярной зимы. Изображения, полученные MIRI, продемонстрировали тепловое излучение северного полюса, показывая теплый северный полярный циклон шириной 1500 километров, окруженный более широкой областью теплых газов, называемой северно-полярным стратосферным вихрем.

Когда Сатурн перейдет в точку осеннего равноденствия в 2025 году, северный полярный стратосферный вихрь начнет остывать и в конечном итоге исчезнет, ​​поскольку северное полушарие вступит в длительный период полярной зимы.

Эти результаты дают бесценную информацию о межпланетных погодных условиях и смене времен года на Сатурне. Изучая состав атмосферы Сатурна и изменения температуры, ученые смогут глубже понять сложную динамику планеты и влияние сезонных изменений на ее атмосферу.

Пока мы продолжаем исследовать чудеса Вселенной, космический телескоп Джеймса Уэбба и его замечательные возможности предоставляют беспрецедентные возможности разгадать тайны далеких планет, проливая свет на сложное взаимодействие между небесными телами и их динамичной средой.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST)?

Ответ: JWST — это орбитальная инфракрасная обсерватория, которая дополняет и расширяет открытия космического телескопа «Хаббл». Он охватывает более длинные волны света и значительно повышает чувствительность, позволяя наблюдать объекты и явления, которые ранее были недоступны.

Вопрос: Как исследователи изучали атмосферу Сатурна с помощью JWST?

Ответ: Исследователи использовали прибор среднего инфракрасного диапазона (MIRI) на JWST, который анализирует атмосферу Сатурна в инфракрасном свете. Измеряя температуру, содержание газов и образование облаков, они получили представление о динамике атмосферы планеты и сезонных изменениях.

Вопрос: Каково значение изучения смены времен года на Сатурне?

Ответ: Понимание сезонных изменений Сатурна способствует нашим знаниям о планетарных атмосферах и их эволюции с течением времени. Изучая, как состав атмосферы Сатурна и распределение температуры меняются в течение долгих сезонов, ученые могут получить представление о динамике климата планеты и атмосферных процессах.