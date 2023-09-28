Астрономы обнаружили неожиданную потерю массы взрывающейся звезды

Недавнее наблюдение сверхновой в галактике Вертушка показало, что звезда неожиданно потеряла значительное количество массы перед взрывом. Взрыв, известный как SN 2023ixf, произошел в мае и был обнаружен японским астрономом-любителем Коити Итагаки. Астрономы-любители всего мира быстро присоединились к наблюдению сверхновой из-за ее близости к Земле. Гарвардско-Смитсоновский центр астрофизики (CfA) также проявил интерес к сверхновой и провел последующие наблюдения с использованием профессиональных телескопов.

Наблюдения показали, что SN 2023ixf была сверхновой типа II, то есть в ее состав входила звезда, масса которой более чем в восемь раз превышала массу Солнца. Однако необычным в этой сверхновой было отсутствие «ударного прорыва» на ее кривой блеска. Обычно эта вспышка света происходит на ранних стадиях эволюции сверхновой, когда взрывная волна прорывается через поверхность звезды. В случае SN 2023ixf прорыв ударной волны был значительно задержан, что указывает на наличие плотного материала в результате недавней потери массы.

Дальнейший анализ наблюдений показал, что в последний год перед взрывом звезда потеряла массу, близкую к солнечной. Эта потеря массы создала вокруг звезды пыльное облако выброшенного звездного материала, через которое должна была пройти ударная волна сверхновой, прежде чем стать видимой. Близость выброшенного материала к звезде объяснила запоздалый прорыв ударной волны.

Наблюдения SN 2023ixf дают ценную информацию о поведении массивных звезд в последние годы их жизни. Изучая сверхновые на ранних стадиях их развития, астрономы смогут лучше понять процессы, ведущие к взрыву звезды. Результаты также показывают, что потеря массы играет решающую роль в нестабильности массивных звезд.

В целом, это открытие проливает свет на загадочный конец существования массивных звезд и подчеркивает важность тщательного и раннего наблюдения сверхновых.

источники:

– Исходная статья: [источник]

– Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики (CfA)