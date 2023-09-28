Новый взгляд на антиматерию: демонстрация гравитационного взаимодействия

Ученые Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) провели эксперимент, который впервые демонстрирует, что антивещество реагирует на гравитацию так же, как обычное вещество. В эксперименте участвовал аналог антивещества водорода, известный как антиводород. Уменьшив магнитные поля, которые изначально удерживали антиводород, исследователи наблюдали его падение под действием гравитации. Этот результат согласуется с общей теорией относительности физика Альберта Эйнштейна, которая рассматривает всю материю эквивалентно.

Антиматерия, обладающая той же массой, что и обычная материя, но противоположный электрический заряд, является загадочным близнецом обычной материи. Он производится естественным путем на Земле в результате столкновения космических лучей с атомами в атмосфере. Однако антиматерия быстро аннигилирует при контакте с материей. Таким образом, производство и изучение антивещества требует контролируемых условий, как в эксперименте ЦЕРН.

Этот эксперимент исключает теории, предполагающие, что антиматерия поднимается или проявляет антигравитацию в гравитационном поле Земли. Это открытие подтверждает принцип эквивалентности теории Эйнштейна, который предполагает, что антивещество должно реагировать на гравитационные силы так же, как материя. Это важная веха в изучении антиматерии, способствующая лучшему пониманию ее поведения и тайны ее дефицита в наблюдаемой Вселенной.

Несмотря на предсказания о равном количестве материи и антиматерии, образующихся во время Большого взрыва, существует подавляющее изобилие материи и почти полное отсутствие антиматерии естественного происхождения. Причины этого несоответствия остаются неясными и продолжают оставаться важным вопросом в физике.

В заключение, этот новаторский эксперимент предлагает ценную информацию о свойствах антиматерии и ее связи с гравитацией. Оно демонстрирует, что антивещество ведет себя согласно законам гравитации, подтверждая предсказания общей теории относительности Эйнштейна.

источники:

– природа (исходная статья)