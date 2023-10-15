Путешествуйте по Солнечной системе со скоростью света

Представьте себе, если бы вы могли путешествовать со скоростью света и совершить экскурсию по нашей огромной солнечной системе. Именно это позволяет сделать короткометражка «Верхом на свете». Это 45-минутное видео, созданное Альфонсом Свинхартом, отправит вас в путешествие от Солнца до Юпитера, демонстрируя невероятные расстояния и необъятность нашей Солнечной системы.

На видео один фотон света путешествует от Солнца к внешним границам нашей солнечной системы. Пока вы смотрите, первые четыре планеты пролетают мимо менее чем за 13 минут. Затем вы увидите Весту, самый яркий астероид в поясе астероидов. Вскоре после этого следуют астероиды Церера и Паллада, с трехминутным перерывом перед появлением Гигеи. Наконец, вы начинаете ждать, приближаясь к Юпитеру и его галилеевым спутникам.

Важно отметить, что видео заканчивается на Юпитере, но если бы вы продолжили, то чтобы добраться до Сатурна, потребовалось бы еще 35 минут, а для достижения внешних планет потребовалось бы еще больше времени.

Одним из примечательных аспектов видео является то, как оно демонстрирует огромные расстояния в нашей Солнечной системе. Свету, самому быстродвижущемуся веществу во Вселенной, требуется более получаса, чтобы достичь Юпитера от Солнца. Это иллюстрирует, насколько на самом деле велика и обширна наша Солнечная система.

Если вы любитель космоса, вам также могут понравиться другие видеотуры по Солнечной системе. Например, Гранд-тур Хаббла демонстрирует планеты-гиганты, а виртуальный тур по Международной космической станции дает уникальный взгляд на жизнь в космосе. Вы также можете совершить экскурсию по экзопланетам, Луне в разрешении 4K или сравнить размеры астероидов.

Так что расслабьтесь, расслабьтесь и отправляйтесь в виртуальное путешествие по нашей Солнечной системе со скоростью света. Это впечатляющий опыт, который заставит вас трепетать перед необъятностью и красотой нашего космического соседства.

источники:

– «Верховой свет: путешествие по солнечной системе» Альфонса Свинхарта

– EarthSky (редакторы)