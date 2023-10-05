Миссия APEP: понимание воздействия солнечных затмений на ионосферу

Ученые из миссии «Атмосферные возмущения вокруг пути затмения» (APEP) под руководством Аро Барджатьи собираются изучить влияние солнечных затмений на верхние слои атмосферы. Во время кольцевого солнечного затмения 14 октября наблюдатели станут свидетелями того, как солнце потускнеет лишь до 10% от его нормальной яркости, что приведет к эффекту «огненного кольца», когда Луна закроет Солнце. На высоте 50 миль и выше ионосфера — слой атмосферы, где ультрафиолетовые лучи отделяют электроны от атомов, образуя ионы и электроны, — электризуется.

Постоянная энергия Солнца предотвращает повторное объединение этих частиц в течение дня. Однако во время солнечного затмения, когда солнечный свет быстро уменьшается, а затем снова появляется, температура и плотность ионосферы испытывают резкие колебания, вызывая распространение волн через нее. Это явление можно сравнить с тем, как моторная лодка проходит через пруд, создавая рябь, распространяющуюся наружу.

Чтобы лучше понять эти эффекты, команда APEP планирует запустить три ракеты подряд: одну до пика затмения, одну во время пика и одну после затмения. Эти ракеты будут нести научные инструменты для измерения изменений электрических и магнитных полей, плотности и температуры. В случае успеха эти измерения станут первыми одновременными наблюдениями, проводимыми из нескольких мест ионосферы во время солнечного затмения.

Помимо ракетных измерений, наземные наблюдения будут собирать данные о плотности ионосферы и измерениях нейтрального ветра. Обсерватория Хейстек Массачусетского технологического института будет использовать радар для измерения возмущений в ионосфере дальше от пути затмения. Кроме того, команда из Университета аэронавтики Эмбри-Риддла будет каждые 20 минут запускать высотные метеозонды для измерения изменений погоды по мере развития затмения.

Ракеты APEP первоначально будут запущены в Нью-Мексико, а затем будут повторно запущены с летной базы НАСА в Уоллопсе в Вирджинии 8 апреля 2024 года, что совпадет с полным солнечным затмением, пересекающим Соединенные Штаты от Техаса до штата Мэн.

источники:

- Арох Барджатья [1]

– Аэронавтический университет Эмбри-Риддла [2]

- Обсерватория Хейстек Массачусетского технологического института [3]

[1] Источник: Арох Барджатья.

[2] Источник: Аэронавтический университет Эмбри-Риддла.

[3] Источник: Обсерватория Хейстек Массачусетского технологического института.