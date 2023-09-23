Важность мио-инозитола в грудном молоке

Грудное молоко часто называют наиболее персонализированным лекарством, которое получают младенцы, обеспечивая им идеально адаптированное питание и способствующее оптимальной экспрессии генов. Недавнее исследование, опубликованное в журнале The Lancet, посвященное грудному вскармливанию, изучило тщательно подобранную ценность грудного молока и подчеркнуло важность мио-инозитола, циклического сахарного спирта.

В течение первых двух недель лактации уровень мио-инозитола в грудном молоке высок и со временем постепенно снижается. Это время имеет решающее значение, поскольку оно совпадает с периодом быстрого развития мозга у новорожденных. Синапсы, представляющие собой связи между нервными клетками, в большом количестве образуются на ранних стадиях развития мозга. Правильное формирование синапсов закладывает основу для когнитивного развития, тогда как неправильное формирование синапсов может привести к трудностям в развитии.

Исследователи из Йельского университета также обнаружили, что мио-инозитол способствует образованию синапсов между нейронами в культивируемых нейронах крыс. Это дополнительно подтверждает роль мио-инозитола в развитии синапсов и предполагает его важность для функции мозга.

Мио-инозитол — это циклический сахарный спирт, который примерно вдвое слаще сахара. Он естественным образом присутствует в мозге и участвует в опосредовании реакции на гормоны. Кроме того, он необходим для формирования клеточных мембран. Хотя наш организм может производить мио-инозитол из глюкозы, потребление кофе и сахара, а также некоторые заболевания, такие как диабет, могут увеличить потребность нашего организма в этом соединении.

В моделях диабета на животных добавление мио-инозитола обратно в рацион помогает предотвратить осложнения, связанные с заболеванием, включая образование катаракты. Мио-инозитол также содержится в отрубях зерен и семян, а также в миндале, горохе и дыне.

Помимо мио-инозитола, грудное молоко содержит и другие уникальные компоненты, имеющие пищевую ценность. Дикозагексаеновая кислота (ДГК), жирная кислота Омега-3, является важным питательным веществом для развивающегося мозга и сетчатки. Однако уровни ДГК в грудном молоке различаются в разных группах населения: более высокие в некоторых странах и более низкие в других.

Грудное молоко также играет решающую роль в защите недоношенных детей от тяжелого желудочно-кишечного заболевания, называемого некротизирующим энтероколитом (НЭК). Это состояние можно предотвратить путем использования грудного молока и пробиотиков. Недоношенные дети подвергаются более высокому риску развития НЭК из-за нарушения кровотока и кишечной инфекции.

Понимание важности конкретных компонентов грудного молока, таких как мио-инозитол и ДГК, помогает подчеркнуть ценность грудного вскармливания для оптимального развития и здоровья ребенка. Грудное молоко действительно является персонализированным и важным источником питания и лекарств для младенцев.

источники:

– Группа серии «Ланцет по грудному вскармливанию», 2016 г.

- Исследование PNAS, проведенное группой Томаса Бидерера в Йельском университете.

– Институт детского питания Мид Джонсон, Мексика, исследование доктора Шэя Филлипса и его коллег.