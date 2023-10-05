В знаменитом эссе Томаса Нагеля «Каково быть летучей мышью» он углубляется в концепцию субъективного опыта и в то, что люди не могут по-настоящему понять, что значит быть летучей мышью. Однако если мы переключим внимание на другой интригующий вопрос: «Каково быть тупиком?» мы можем начать изучать уникальный опыт и проблемы, с которыми сталкиваются эти морские птицы.

Морские птицы, такие как тупики и кайры, имеют увлекательный жизненный цикл. Например, птенцы тупиков начинают свою жизнь в норах на крутых травянистых склонах с видом на море. Их кормят преданные родители, но в конечном итоге они остаются одни на произвол судьбы. Затем молодые тупики совершают свой первый шаткий полет и падают в море, начиная жизнь «тонет или плывет».

С другой стороны, кайры начинают свою жизнь на узких уступах высоко над катящимися волнами. Отец призывает птенца совершить прыжок веры и спрыгнуть со скалы. Он падает вниз, используя свои «ублюдочные крылья», чтобы добраться до моря, где, если повезет, он сможет найти относительную безопасность со своим отцом. У кайр другой стиль воспитания, чем у тупиков, поскольку они часто сопровождают своих птенцов в морском путешествии.

Хотя ученым удалось изучить продолжительность жизни морских птиц и особенности их размножения, их повседневная жизнь в море остается неуловимой. Однако исследователи из Ливерпульского университета добились значительных успехов в понимании этих загадочных водных фаз. Они прикрепили крошечные глубиномеры к ногам тупиков и других гагарок на острове Мей у Шотландии. Данные, собранные с помощью этих устройств, показали, что тупики активно ныряют, даже когда не кормят своих птенцов. Это открытие предполагает, что тупики усердно работают, чтобы прокормить себя зимой, что является важной информацией, учитывая сокращение численности вида.

Напротив, кайры более активные охотники и ныряют глубже и на более длительный срок, чем тупики, причем самцы ныряют глубже, чем самки. Такое поведение объясняется тем, что самцы кайр кормят своих птенцов. Наличие двух ртов для кормления влияет на их манеру ныряния.

Стремясь понять, что значит быть тупиком или любой другой морской птицей, исследователи используют инновационные технологии, чтобы приоткрыть завесу над их повседневной жизнью в море. Изучая их поведение и особенности ныряния, ученые надеются получить более глубокое представление о проблемах, с которыми сталкиваются эти птицы, включая потенциальную нехватку пищи и изменения в наличии добычи.

В заключение, точно так же, как Нагель подчеркнул непостижимость субъективного опыта летучих мышей, опыт и поведение морских птиц, таких как тупики и кайры, столь же загадочны. Однако благодаря достижениям в исследовательских методах и технологиях мы постепенно разгадываем тайны их жизни в море.

источники:

- Эссе Томаса Нагеля «Каково быть летучей мышью»

– Твит Рут Данн об исследовании видовых и половых различий в поведении гагарок: https://twitter.com/Ruth_EDunn/status/1255822392595340288

– Исследование, проведенное исследователями из Ливерпульского университета: [источник не указан]