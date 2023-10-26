Звуки океана: влияние шумового загрязнения и изменения климата

Подводный мир часто воспринимается как тихое и спокойное место. Однако это мнение далеко от истины. Вопреки распространенному мнению, океан изобилует звуками: от навязчивых песен горбатых китов до сложных коммуникационных сетей различных видов рыб. Фактически, звук в воде распространяется быстрее и дальше, чем в воздухе, что делает его важным элементом морской жизни.

Интересно наблюдать, как наше понимание океана и его обитателей менялось с течением времени. В 1943 году французский инженер Эмиль Ганьон и лейтенант ВМФ Жак Кусто изобрели автономный подводный дыхательный аппарат (АКЛАНГ), ​​который произвел революцию в наших возможностях исследовать морские глубины. Кусто своими новаторскими телевизионными документальными фильмами сыграл решающую роль в популяризации и проливании света на чудеса океанской жизни, так же, как это делает сегодня Дэвид Аттенборо.

На протяжении всей истории мы ошибочно считали океан тихим царством. Наши уши, настроенные на воздушные вибрации, с трудом воспринимают подводный звуковой ландшафт. Сам Кусто считал, что на глубине нет звука. Однако теперь мы знаем, что океан — это симфония звуков, в которой морские существа используют сложную вокализацию для общения, навигации и охоты.

Но, как и в случае со многими экологическими проблемами, человеческая деятельность нарушила этот хрупкий баланс. Шумовое загрязнение от таких источников, как судовые двигатели, ветряные турбины и военно-морские учения, неуклонно растет со времен промышленной революции. Постоянный гул подводного шума вынуждает морских животных, таких как киты, кричать громче, чтобы их услышали сквозь какофонию.

К сожалению, новое исследование Утрехтского университета приносит еще больше тревожных новостей. Исследователи обнаружили, что потепление океана, вызванное изменением климата, усугубляет проблему подводного шумового загрязнения. Более теплая и кислая вода усиливает передачу звука через воду, делая океан еще более шумным. Изменение климата также приведет к расслоению Северной Атлантики, создав «звуковой канал», который позволит шуму распространяться дальше.

Воздействие растущего подводного шумового загрязнения является значительным и далеко идущим. Выживание морской жизни зависит от звука: от поиска партнеров до поиска пищи и предотвращения хищников. Нарушенные звуковые ландшафты могут нарушить эти жизненно важные процессы, что приведет к сокращению численности населения и дисбалансу экосистем.

Чтобы защитить деликатную акустическую среду океана, крайне важно уменьшить количество искусственных источников подводного шума и смягчить последствия изменения климата. Более строгие правила в отношении судоходства, строительной деятельности и военно-морских учений могут помочь свести к минимуму последствия. Кроме того, пропаганда устойчивых методов и сохранение морской среды обитания имеет важное значение для сохранения естественного звукового ландшафта наших океанов.

Итак, в следующий раз, когда вы будете созерцать необъятность океана, помните, что под его, казалось бы, безмятежной поверхностью лежит мир, полный звука — мир, который мы должны стремиться защитить ради всех его обитателей.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Как был изобретен автономный подводный дыхательный аппарат (АКЛАНГ)?

Ответ: Подводное плавание было изобретено в 1943 году французским инженером Эмилем Ганьоном и лейтенантом военно-морского флота Жаком Кусто.

Вопрос: Как со временем изменилось наше понимание звукового ландшафта океана?

Ответ: Изначально считалось, что океан молчит. Однако теперь мы знаем, что подводный мир наполнен разнообразными звуками: от песен китов до способов общения различных видов рыб.

Вопрос: Как подводный шум влияет на морскую жизнь?

Ответ: Шумовое загрязнение нарушает жизненно важные процессы коммуникации и навигации морских животных, что приводит к потенциальному сокращению популяции и дисбалансу экосистем.

Вопрос: Как изменение климата способствует загрязнению подводного шума?

Ответ: Потепление океана и повышение кислотности, вызванные изменением климата, улучшают передачу звука через воду, делая подводный звуковой ландшафт более громким и разрушительным.

Вопрос: Что можно сделать для уменьшения подводного шумового загрязнения?

Ответ: Введение более строгих правил в отношении искусственных источников подводного шума и принятие мер по решению проблемы изменения климата могут помочь смягчить воздействие подводного шумового загрязнения на морскую жизнь.

Источник: Утрехтский университет. https://www.utrechtuniversity.nl/