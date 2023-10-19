Ученые реконструировали лицо ключевой окаменелости в эволюции человекообразных обезьян и человека

Ученые из Американского музея естественной истории, Бруклинского колледжа и Каталонского института палеонтологии Микеля Крузафона успешно реконструировали лицо Pierolapithecus catalaunicus, важной окаменелости в изучении эволюции человекообразных обезьян и человека.

Pierolapithecus catalaunicus, вид, живший около 12 миллионов лет назад, играет решающую роль в понимании мозаичной природы эволюции гоминид. Это один из немногих видов, известных по хорошо сохранившемуся черепу и частичному скелету, что дает ценную информацию о его месте в генеалогическом древе гоминид и его биологии.

Предыдущие представления о пиеролапитеках предполагали, что у них было прямостоячее тело до того, как у них появились приспособления для висения и передвижения среди ветвей деревьев. Однако из-за повреждения черепа споры относительно его эволюционного положения продолжаются.

Чтобы ответить на эти вопросы, ученые использовали компьютерную томографию, чтобы виртуально реконструировать череп Pierolapithecus и сравнили его с другими видами приматов. Они также смоделировали эволюцию ключевых особенностей строения лица обезьяны. Их результаты показали, что Pierolapithecus имеет сходство в общей форме и размере лица как с окаменевшими, так и с ныне живущими человекообразными обезьянами, но также обладает отличительными чертами лица, не встречающимися у других обезьян среднего миоцена.

Результаты подтверждают идею о том, что пьеролапитек представляет собой одного из самых ранних представителей семейства человекообразных обезьян и человека. Эволюционное моделирование показало, что череп Pierolapithecus по форме и размерам ближе к предковой форме, от которой произошли современные человекообразные обезьяны и человек. Результаты также показывают, что гиббоны и сиаманги, «малые обезьяны», претерпели уменьшение размеров по сравнению со своими предками.

Это исследование подчеркивает важность реконструкции и анализа хорошо сохранившихся окаменелостей, чтобы лучше понять эволюцию человекообразных обезьян и людей. Получив представление о биологии и физических характеристиках древних видов, таких как Pierolapithecus, ученые смогут еще больше уточнить наше понимание нашей собственной эволюционной истории.

источники:

– Труды Национальной академии наук, 16 октября 2023 г.

– Американский музей естественной истории, Бруклинский колледж и Каталонский институт палеонтологии Микеля Крузафонта.