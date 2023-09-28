Революционный рентгеновский микроскоп обнаруживает звуковые волны атомного масштаба

Исследователи из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики, Стэнфордского университета и Датского технического университета разработали новаторский рентгеновский микроскоп, способный напрямую наблюдать звуковые волны на атомном уровне внутри кристаллической решетки. Этот микроскоп может совершить революцию в изучении сверхбыстрых изменений материалов и их свойств.

Команда использовала рентгеновский микроскоп, чтобы отобразить тонкие искажения внутри кристалла алмаза, вызванные звуковыми волнами и дефектами. Используя сверхбыстрые и сверхяркие импульсы, доступные в источнике когерентного света Linac компании SLAC, они смогли наблюдать эти вибрации атомного масштаба в режиме реального времени.

Исследователи поместили специальную рентгеновскую линзу вдоль дифрагированного луча, чтобы отфильтровать идеально упакованную часть кристалла и сфокусироваться на искажениях, вызванных звуковой волной. Это позволило им представить, как сверхбыстрый лазер преобразует свою энергию в тепло посредством последовательных отражений неравновесной звуковой волны от поверхностей кристалла.

Этот прорыв открывает новые возможности для изучения быстрых изменений в материалах без нанесения ущерба. Это дает уникальную возможность понять, как редкие события и локализованные стимулы внутри решетки приводят к макроскопическим изменениям в материалах. Изучая изменения на атомном уровне, ученые могут получить представление о преобразованиях, процессах плавления и химических реакциях в материалах в ранее недоступных временных масштабах.

Применение этого рентгеновского микроскопа распространяется на различные дисциплины, включая материаловедение, физику, геологию и производство. Он предлагает новый уровень детализации и понимания основных механизмов, управляющих поведением материалов. Обладая этими знаниями, ученые могут разрабатывать более совершенные материалы с индивидуальными свойствами для конкретных применений.

Это исследование представляет собой значительный шаг вперед в нашей способности изучать материалы и манипулировать ими на атомном уровне. Рентгеновский микроскоп обеспечивает беспрецедентную четкость и разрешение в этой области, позволяя ученым исследовать новые горизонты и раскрывать тайны материалов на фундаментальном уровне.

источники:

– Труды Национальной академии наук (2023 г.)

– Национальная ускорительная лаборатория SLAC Министерства энергетики.

- Стэндфордский Университет

– Датский технический университет