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Революционный рентгеновский микроскоп обнаруживает звуковые волны атомного масштаба

ByГабриэль Бота

сентябрь 28, 2023
Революционный рентгеновский микроскоп обнаруживает звуковые волны атомного масштаба

Исследователи из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики, Стэнфордского университета и Датского технического университета разработали новаторский рентгеновский микроскоп, способный напрямую наблюдать звуковые волны на атомном уровне внутри кристаллической решетки. Этот микроскоп может совершить революцию в изучении сверхбыстрых изменений материалов и их свойств.

Команда использовала рентгеновский микроскоп, чтобы отобразить тонкие искажения внутри кристалла алмаза, вызванные звуковыми волнами и дефектами. Используя сверхбыстрые и сверхяркие импульсы, доступные в источнике когерентного света Linac компании SLAC, они смогли наблюдать эти вибрации атомного масштаба в режиме реального времени.

Исследователи поместили специальную рентгеновскую линзу вдоль дифрагированного луча, чтобы отфильтровать идеально упакованную часть кристалла и сфокусироваться на искажениях, вызванных звуковой волной. Это позволило им представить, как сверхбыстрый лазер преобразует свою энергию в тепло посредством последовательных отражений неравновесной звуковой волны от поверхностей кристалла.

Этот прорыв открывает новые возможности для изучения быстрых изменений в материалах без нанесения ущерба. Это дает уникальную возможность понять, как редкие события и локализованные стимулы внутри решетки приводят к макроскопическим изменениям в материалах. Изучая изменения на атомном уровне, ученые могут получить представление о преобразованиях, процессах плавления и химических реакциях в материалах в ранее недоступных временных масштабах.

Применение этого рентгеновского микроскопа распространяется на различные дисциплины, включая материаловедение, физику, геологию и производство. Он предлагает новый уровень детализации и понимания основных механизмов, управляющих поведением материалов. Обладая этими знаниями, ученые могут разрабатывать более совершенные материалы с индивидуальными свойствами для конкретных применений.

Это исследование представляет собой значительный шаг вперед в нашей способности изучать материалы и манипулировать ими на атомном уровне. Рентгеновский микроскоп обеспечивает беспрецедентную четкость и разрешение в этой области, позволяя ученым исследовать новые горизонты и раскрывать тайны материалов на фундаментальном уровне.

источники:
– Труды Национальной академии наук (2023 г.)
– Национальная ускорительная лаборатория SLAC Министерства энергетики.
- Стэндфордский Университет
– Датский технический университет

By Габриэль Бота

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