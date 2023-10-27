Новый взгляд на разработку наномоторов

Ученые из Боннского университета недавно сделали революционное открытие в области разработки наномоторов. Используя умный механизм, похожий на тренажер для ручного захвата, они успешно создали наномотор, который может выполнять пульсирующие движения. Этот наномотор размером всего одну десятитысячную миллиметра может совершить революцию в области нанотехнологий.

Исследователи перепрофилировали механизм, обнаруженный в каждой клетке, известный как РНК-полимеразы, для управления пульсирующими движениями наномотора. РНК-полимеразы отвечают за копирование чертежей белков внутри клетки. Прикрепив РНК-полимеразу к одной из ручек наномотора и натянув нить ДНК между ручками, исследователи смогли создать пульсирующее действие.

Рабочий цикл наномотора включает в себя РНК-полимеразу, копирующую цепь ДНК и постепенно сближающую ручки. Последовательность терминации ДНК сигнализирует полимеразе о необходимости высвободить нить, позволяя пружине расслабиться и раздвинуть ручки. Этот цикл повторяется, создавая пульсирующее движение.

Чтобы обеспечить энергией наномотор, РНК-полимераза использует нуклеотидтрифосфаты, которые высвобождаются при присоединении новой буквы к цепи ДНК. Двигатель может продолжать работу только тогда, когда имеется достаточное количество этих нуклеотид-трифосфатов.

Этот прорыв имеет серьезные последствия для будущего нанотехнологий. Наномотор можно легко комбинировать с другими конструкциями, что позволяет ему перемещаться по поверхностям и потенциально стать сердцем сложных наномашин. Будущие исследования будут сосредоточены на оптимизации частоты пульсации двигателя и разработке механизма сцепления для контроля энергопотребления.

Это открытие открывает новые возможности для разработки наномоторов и приближает нас на один шаг к использованию возможностей нанотехнологий. Последствия для различных отраслей, включая медицину и инженерию, огромны. Впереди нас ждут захватывающие времена, поскольку ученые продолжают исследовать потенциал наномоторов и их применение.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое наномотор?

Наномотор — это двигатель, который работает в наномасштабе, то есть он чрезвычайно мал и имеет размеры в диапазоне нанометров (одна миллиардная метра).

2. Как работает наномотор, разработанный в Боннском университете?

Наномотор в Боннском университете работает с использованием механизма, включающего РНК-полимеразы, которые отвечают за копирование чертежей белков в клетках. Прикрепив РНК-полимеразу к одной из ручек наномотора и натянув нить ДНК между ручками, наномотор может совершать пульсирующие движения.

3. Каково значение этого открытия?

Это открытие открывает новые возможности для нанотехнологий. Наномотор может быть интегрирован с другими структурами и потенциально стать сердцем сложных наномашин. Это имеет последствия для различных отраслей, включая медицину и машиностроение.

4. Как питается наномотор?

Наномотор приводится в действие нуклеотидтрифосфатами, которые высвобождаются, когда РНК-полимераза присоединяет новую букву к цепи ДНК. Достаточное количество этих нуклеотид-трифосфатов необходимо для продолжения работы двигателя.

5. Каковы будущие последствия этого исследования?

Будущие исследования будут сосредоточены на оптимизации частоты пульсации наномотора и разработке механизма сцепления для контроля энергопотребления. Это исследование открывает новые возможности для разработки наномоторов и приближает нас к использованию возможностей нанотехнологий в различных отраслях.