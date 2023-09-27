Прорыв в исследовании вымерших видов: секвенирование многовековой РНК из образца тасманского тигра

Недавнее исследование, проведенное учеными из SciLifeLab в сотрудничестве с Центром палеогенетики, успешно выделило и секвенировало молекулы РНК вековой давности из сохранившегося экземпляра тасманского тигра. Это революционное достижение знаменует собой первую в истории реконструкцию транскриптомов кожи и скелетных мышц вымершего вида.

Тасманский тигр, также известный как тилацин, был высшим плотоядным сумчатым животным, которое когда-то бродило по австралийскому континенту и острову Тасмания. Однако из-за европейской колонизации и введения наград за животных тасманский тигр вымер в 1936 году.

Усилия по восстановлению вымирания были сосредоточены на тасманском тигре, поскольку его естественная среда обитания на Тасмании все еще сохраняется, что дает возможность реинтродукции для восстановления утраченного равновесия экосистемы. Однако процесс реконструкции функционального живого тасманского тигра требует всестороннего понимания его генома и регуляции транскриптома.

Исследователи извлекли молекулы РНК из высушенного 130-летнего экземпляра тасманского тигра, хранящегося в Шведском музее естественной истории в Стокгольме. Секвенирование транскриптома привело к идентификации признаков экспрессии тканеспецифичных генов, напоминающих те, которые обнаружены у современных сумчатых и плацентарных млекопитающих.

Это исследование предоставило ценную информацию о существовании специфичных для тилацина регуляторных генов, таких как микроРНК, которые, как считалось, вымерли более века назад. Это также открывает возможности для дальнейшего исследования молекул РНК в образцах, хранящихся в музеях по всему миру.

Будущие исследования могут включать восстановление РНК вымерших животных, а также вирусных геномов из кожи организмов-хозяев, хранящихся в музейных коллекциях. Это имеет значение не только для изучения вымерших видов, но и для исследований пандемических РНК-вирусов, таких как SARS-CoV2.

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*Центр палеогенетики является совместным предприятием Шведского музея естественной истории и Стокгольмского университета.