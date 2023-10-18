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Таяние ледникового щита Гренландии может повысить уровень моря более чем на метр

ByМамфо Брешиа

Октябрь 18, 2023
Таяние ледникового щита Гренландии может повысить уровень моря более чем на метр

Новое исследование показало, что нарушение пределов глобального потепления может привести к тому, что ледяной покров Гренландии увеличится более чем на метр, а уровень моря повысится. Таяние ледникового покрова способствовало более чем 20% наблюдаемого повышения уровня моря с 2002 года, создавая значительную угрозу для прибрежных и островных сообществ. Исследователи использовали две модели, чтобы оценить, как ледниковый покров будет реагировать на будущее повышение температуры, и результаты показали, что потеря ледникового покрова может быть вызвана, если глобальные средние температуры превысят диапазон на 1.7–2.3°C выше доиндустриального уровня. Это может привести к почти полному таянию ледникового покрова в течение сотен или тысяч лет, что приведет к потенциальному повышению уровня моря на семь метров. Однако, если бы температура была снижена до предела Парижского соглашения в 1.5°C достаточно быстро за счет сокращения выбросов парниковых газов и внедрения технологий улавливания и хранения углерода, худших последствий можно было бы избежать. Исследование подчеркивает необходимость обратить вспять нынешнюю тенденцию потепления в течение следующих нескольких столетий, чтобы предотвратить необратимый ущерб.

Исследователи также обнаружили, что ледниковый щит Гренландии более устойчив к кратковременному потеплению, чем считалось ранее. Однако они подчеркнули, что возвращение температуры к безопасному порогу для ледникового щита будет гораздо более сложной задачей, чем поддержание температуры ниже этого порога. Результаты исследования подчеркивают безотлагательность решения проблемы изменения климата посредством глобальных усилий по сокращению выбросов и поиску устойчивых решений.

Исследование дает важную информацию о потенциальных последствиях глобального потепления для таяния ледникового покрова и повышения уровня моря. Он призывает к немедленным действиям по смягчению последствий изменения климата, чтобы защитить уязвимые сообщества и экосистемы от увеличения наводнений и перемещения населения. Предстоящие переговоры ООН по изменению климата в Дубае будут иметь решающее значение для формирования международной политики и обязательств по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к последствиям изменения климата.

источники:

природа: «Ледяной щит Гренландии может вызвать повышение уровня моря на 1 метр» (DOI: 10.1038/s41586-022-05039-2)

– AFP: «Таяние Гренландии может поднять уровень моря на метр, говорят ученые»

By Мамфо Брешиа

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