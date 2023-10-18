Таяние ледникового щита Гренландии может повысить уровень моря более чем на метр

Новое исследование показало, что нарушение пределов глобального потепления может привести к тому, что ледяной покров Гренландии увеличится более чем на метр, а уровень моря повысится. Таяние ледникового покрова способствовало более чем 20% наблюдаемого повышения уровня моря с 2002 года, создавая значительную угрозу для прибрежных и островных сообществ. Исследователи использовали две модели, чтобы оценить, как ледниковый покров будет реагировать на будущее повышение температуры, и результаты показали, что потеря ледникового покрова может быть вызвана, если глобальные средние температуры превысят диапазон на 1.7–2.3°C выше доиндустриального уровня. Это может привести к почти полному таянию ледникового покрова в течение сотен или тысяч лет, что приведет к потенциальному повышению уровня моря на семь метров. Однако, если бы температура была снижена до предела Парижского соглашения в 1.5°C достаточно быстро за счет сокращения выбросов парниковых газов и внедрения технологий улавливания и хранения углерода, худших последствий можно было бы избежать. Исследование подчеркивает необходимость обратить вспять нынешнюю тенденцию потепления в течение следующих нескольких столетий, чтобы предотвратить необратимый ущерб.

Исследователи также обнаружили, что ледниковый щит Гренландии более устойчив к кратковременному потеплению, чем считалось ранее. Однако они подчеркнули, что возвращение температуры к безопасному порогу для ледникового щита будет гораздо более сложной задачей, чем поддержание температуры ниже этого порога. Результаты исследования подчеркивают безотлагательность решения проблемы изменения климата посредством глобальных усилий по сокращению выбросов и поиску устойчивых решений.

Исследование дает важную информацию о потенциальных последствиях глобального потепления для таяния ледникового покрова и повышения уровня моря. Он призывает к немедленным действиям по смягчению последствий изменения климата, чтобы защитить уязвимые сообщества и экосистемы от увеличения наводнений и перемещения населения. Предстоящие переговоры ООН по изменению климата в Дубае будут иметь решающее значение для формирования международной политики и обязательств по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к последствиям изменения климата.

источники:

– природа: «Ледяной щит Гренландии может вызвать повышение уровня моря на 1 метр» (DOI: 10.1038/s41586-022-05039-2)

– AFP: «Таяние Гренландии может поднять уровень моря на метр, говорят ученые»