Обратные pH-зависимые флуоресцентные белки: инструмент для визуализации межфазной динамики протонов в реальном времени

Обратно-зависимые от pH флуоресцентные белки представляют собой уникальный тип флуоресцентных белков, в которых состояние протонирования хромофора обратно пропорционально зависит от pH. Это означает, что при высоком pH хромофор протонируется, а при низком pH – депротонируется. Эта обратная зависимость pH сохраняется даже тогда, когда белки иммобилизованы на границе раздела раствор-металл. Однако их реакция на реакцию выделения водорода (HER) на границе раздела не меняется.

В ходе исследования исследователи использовали этот уникальный аспект обратных pH-зависимых флуоресцентных белков для выполнения без сканирования визуализации в реальном времени динамики межфазных протонов во время HER. Они использовали красный флуоресцентный белок под названием dKeima, который демонстрирует обратную зависимость от pH. Используя dKeima, исследователи смогли отличить эффект депротонирования, вызванный HER, от эффекта pH раствора.

Исследователи обнаружили, что характер истощения протонов зависит от конфигурации электродов в композитных структурах с катализатором. Они также наблюдали распространение оптических сигналов, которые, по-видимому, отражают прыжок протонов на большие расстояния, ограниченный границей раздела металл-раствор. Это говорит о том, что обратные pH-зависимые флуоресцентные белки можно использовать в качестве инструмента для пространственно-временного анализа динамики межфазных протонов.

Ожидается, что это исследование будет способствовать лучшему пониманию процесса HER и, в конечном итоге, безопасному и эффективному производству молекулярного водорода.

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