CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Обратные pH-зависимые флуоресцентные белки: инструмент для визуализации межфазной динамики протонов в реальном времени

ByРоберт Эндрю

Октябрь 15, 2023
Обратные pH-зависимые флуоресцентные белки: инструмент для визуализации межфазной динамики протонов в реальном времени

Обратно-зависимые от pH флуоресцентные белки представляют собой уникальный тип флуоресцентных белков, в которых состояние протонирования хромофора обратно пропорционально зависит от pH. Это означает, что при высоком pH хромофор протонируется, а при низком pH – депротонируется. Эта обратная зависимость pH сохраняется даже тогда, когда белки иммобилизованы на границе раздела раствор-металл. Однако их реакция на реакцию выделения водорода (HER) на границе раздела не меняется.

В ходе исследования исследователи использовали этот уникальный аспект обратных pH-зависимых флуоресцентных белков для выполнения без сканирования визуализации в реальном времени динамики межфазных протонов во время HER. Они использовали красный флуоресцентный белок под названием dKeima, который демонстрирует обратную зависимость от pH. Используя dKeima, исследователи смогли отличить эффект депротонирования, вызванный HER, от эффекта pH раствора.

Исследователи обнаружили, что характер истощения протонов зависит от конфигурации электродов в композитных структурах с катализатором. Они также наблюдали распространение оптических сигналов, которые, по-видимому, отражают прыжок протонов на большие расстояния, ограниченный границей раздела металл-раствор. Это говорит о том, что обратные pH-зависимые флуоресцентные белки можно использовать в качестве инструмента для пространственно-временного анализа динамики межфазных протонов.

Ожидается, что это исследование будет способствовать лучшему пониманию процесса HER и, в конечном итоге, безопасному и эффективному производству молекулярного водорода.

Источник: Конкретный источник не указан.

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

НАСА сделало снимок остатков звездного взрыва

Октябрь 18, 2023 Габриэль Бота
Наука

Будущее внеземной жизни: создание среды обитания для комфорта и благополучия

Октябрь 18, 2023 Габриэль Бота
Наука

Кристаллы кварца обнаружены в атмосфере экзопланеты

Октябрь 18, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

НАСА сделало снимок остатков звездного взрыва

Октябрь 18, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Будущее внеземной жизни: создание среды обитания для комфорта и благополучия

Октябрь 18, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Кристаллы кварца обнаружены в атмосфере экзопланеты

Октябрь 18, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Солнечная буря угрожает Земле из-за приближения массивного корониального выброса массы

Октябрь 18, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев