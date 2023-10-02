Исследование обнаружило увеличение производства метана в арктических озерах из-за прошлого потепления

Новое исследование, проведенное Северо-Западным университетом и Университетом Вайоминга, использовало растительные биомаркеры, сохранившиеся в отложениях, для изучения круговорота метана в арктических озерах за последние 10,000 XNUMX лет. Анализируя восковые покрытия листьев, сохранившиеся в отложениях периода раннего и среднего голоцена, исследователи обнаружили, что потепление в прошлом привело к тому, что озера в широком диапазоне климатических зон Гренландии начали генерировать метан. Это важно, поскольку метан является мощным парниковым газом, и важно понимать любые изменения в его производстве при потеплении.

Исследователи обнаружили, что в озерах поддерживался интенсивный цикл метана в течение тысяч лет, пока не началось естественное охлаждение. Это указывает на климатическую зависимость от круговорота метана в некоторых арктических озерах. Исследование предполагает, что продолжающееся потепление может привести к ранее недооцененному потоку выбросов метана из озер, что имеет решающее значение для понимания потенциального воздействия метана на изменение климата.

Поскольку арктические и бореальные ландшафты являются регионами с самым быстрым потеплением на Земле, важно лучше понять динамику между температурами потепления и производством метана в этих озерах. Озера выступают в качестве важных природных источников метана, но точный объем производства метана в арктических озерах и то, как он будет меняться с продолжающимся потеплением, не полностью количественно определен.

Исследователи использовали данные четырех озер в Гренландии, чтобы сравнить изотопный состав водорода восков водных растений в отложениях с биомаркерами наземных растений и других источников. Изотопный состав биомаркеров водных растений выявил присутствие метана в раннем-среднем голоцене на большинстве участков. Это говорит о том, что эти растения поглощают метан, потенциально уменьшая часть метана, образующегося в озерах, прежде чем он выбрасывается в атмосферу.

Однако поглощение метана растениями, вероятно, ограничено определенными типами водных мхов, поэтому не все озера или даже все арктические озера будут иметь одинаковую динамику. Тем не менее, это исследование подчеркивает уязвимость обширных территорий арктических озер к климатическим изменениям в круговороте метана, которые могут иметь серьезные последствия для глобального климата.

источники:

– Достижения науки: Американская ассоциация развития науки (AAAS)

- Определения

– Метан: мощный парниковый газ.

– Голоцен: период интенсивного потепления, произошедшего из-за медленных изменений орбиты Земли 11,700 4,200–XNUMX XNUMX лет назад.