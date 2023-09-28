Поддержка местного бизнеса посредством рекламы

Чтобы нашим подписчикам было удобнее читать, мы сократили количество медийной рекламы в наших статьях на 80%. Это гарантирует, что контент будет менее загроможден и в нем будет легче ориентироваться.

Рекламные объявления, которые до сих пор показываются, в основном исходят от местных предприятий, которые продвигают свои услуги среди местного сообщества. Размещая эти объявления, мы стремимся поддерживать и способствовать росту нашего местного бизнеса, особенно в эти трудные времена.

Местный бизнес играет решающую роль в нашем сообществе. Они предоставляют возможности трудоустройства, вносят вклад в местную экономику и предлагают уникальные продукты и услуги. Однако из-за продолжающихся проблем, вызванных различными факторами, в том числе пандемией, этим предприятиям требуется как можно большая поддержка.

Сокращая медийную рекламу из других источников и ориентируясь на местный бизнес, мы хотим гарантировать, что наши подписчики знают и имеют доступ к продуктам и услугам, доступным в их сообществе. Это приносит пользу не только предприятиям, увеличивая их видимость и клиентскую базу, но также приносит пользу местному сообществу в целом.

Мы понимаем важность поддержания баланса между предоставлением актуальной рекламы нашим читателям и созданием приятного опыта чтения. Вот почему мы приняли решение отдать приоритет местному бизнесу в нашей рекламной стратегии.

Поддерживая местный бизнес посредством рекламы, мы помогаем построить более сильное и устойчивое сообщество. Как подписчик, мы ценим ваше понимание и поддержку в этом начинании.

Определения:

– Медийная реклама: тип онлайн-рекламы, который обычно включает изображения или видео и показывается на веб-сайтах и ​​других онлайн-платформах.

– Местные предприятия: малые предприятия, которые работают в определенной географической зоне и удовлетворяют потребности местного сообщества.

источники:

- Никто.