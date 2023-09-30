Обнаружены остатки ДНК древней черепахи

Совершив значительный научный прорыв, исследователи обнаружили остатки ДНК в окаменелых останках морской черепахи возрастом 6 миллионов лет. Это открытие знаменует собой редкий случай идентификации генетического материала в таких древних окаменелостях позвоночных. Ископаемое, раскопанное на карибском побережье Панамы в 2015 году, содержит хорошо сохранившиеся костные клетки, называемые остеоцитами, что дает ценную информацию о генетическом составе черепахи.

Хотя окаменелость частично целая, с относительно неповрежденной раковиной, остальная часть скелета отсутствует. По оценкам, черепаха при жизни имела длину около 30 см. Генетический анализ этих древних остатков ДНК выявил близкое родство с сегодняшними черепахами Кемпа Ридли и Олив Ридли.

Космическое агентство Индии использует социальные сети и партнерство

Индийская организация космических исследований (ISRO) добилась значительных успехов, чтобы превратиться в более доступную и инклюзивную организацию. Недавняя миссия агентства «Чандраян-3», которая успешно приземлилась на Луну, собрала более 8 миллионов зрителей в прямом эфире на YouTube, что является рекордом для платформы. Это достижение не только продемонстрировало мастерство Индии в области недорогой космической техники и науки, но и подчеркнуло усилия ISRO по взаимодействию с общественностью через социальные сети.

По мнению различных инсайдеров, в том числе нынешних и бывших сотрудников, а также отраслевых экспертов, внимание ISRO к созданию сильного присутствия в Интернете и развитию партнерских отношений способствовало развитию ее имиджа. Делая мероприятия по освоению космоса доступными для миллионов людей, ISRO стремится вдохновлять и знакомить общественность с чудесами космоса.

Лунная миссия Японии отложена

Японский стартап по лунному транспорту ispace Inc объявил, что отложит свою будущую миссию по высадке на Луну на год, перенеся ее на 2026 год. Это решение объясняется необходимостью лучшей подготовки к комиссии НАСА, космического агентства США, а также что касается решения проблем с задержками в поставках компонентов. Ранее в этом году первая попытка ispace приземлиться на Луну, «Хакуто-Р Миссия 1», потерпела неудачу из-за просчета высоты. Согласно сообщениям, провалу миссии предшествовали месяцы корпоративных беспорядков.

С помощью перенесенной миссии ispace стремится преодолеть неудачи, с которыми столкнулась, и осуществить успешную посадку на Луну. Сотрудничество с НАСА не только означает стремление компании к исследованию Луны, но и создает возможности для извлечения выгоды из опыта и ресурсов НАСА.

Определения:

Остеоциты: костные клетки, ответственные за поддержание и ремоделирование костной ткани.

Чандраян-3: лунная миссия под руководством Индийской организации космических исследований (ISRO) для исследования поверхности Луны и проведения научных экспериментов.

НАСА: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, космическое агентство США, отвечающее за гражданское исследование космоса.

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