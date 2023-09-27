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Наука

Астронавт и космонавты вернулись на Землю после года в космосе

ByМамфо Брешиа

сентябрь 27, 2023
Астронавт и космонавты вернулись на Землю после года в космосе

Астронавт НАСА и двое российских космонавтов благополучно приземлились на Земле после более чем года пребывания в космосе. Трио спустилось на капсуле «Союз», которая была заменена в последнюю минуту после того, как их первоначальный полет был поврежден космическим мусором. То, что должно было стать 180-дневной миссией, превратилось в 371-дневное пребывание в космосе.

Американский астронавт Фрэнк Рубио побил рекорд самого продолжительного космического полета США, превзойдя предыдущий рекорд, установленный Марком Ванде Хеем. Тем не менее, Россия по-прежнему удерживает мировой рекорд по продолжительности космического полета: в середине 437-х годов миссия длилась 1990 дней.

Первоначальная капсула «Союза» была вынуждена досрочно вернуться на Землю, когда потеряла весь теплоноситель из-за прокола, вызванного космическим мусором. Без надлежащего охлаждения электроника и находящиеся в капсуле люди могут перегреться до опасного уровня. Запасная капсула была запущена в феврале, но доставка сменных астронавтов заняла почти две недели.

Спуск обратно на Землю сопровождался сильными гравитационными силами: астронавты испытали силу гравитации, более чем в четыре раза превышающую силу гравитации. Капсула «Союз» приземлилась в бесплодных казахских степях и оказалась на боку. Спасательные бригады быстро прибыли, чтобы забрать астронавтов.

Во время своего пребывания в космосе Рубио пропустил важные семейные события, в том числе не присутствовал на академических достижениях своих детей. Он признал, что длительное пребывание в космосе было психологически трудным.

НАСА в настоящее время не планирует проводить больше ежегодных миссий, поэтому Рубио, возможно, пока сохранит свой рекорд. Эта миссия стала первым космическим полетом Рубио и его российских коллег-космонавтов. С момента запуска из Казахстана в сентябре прошлого года они преодолели в общей сложности 253 миллиона километров и облетели Землю почти 6,000 раз.

источники:
– Исходная статья: AP

By Мамфо Брешиа

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