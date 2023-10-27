Эволюция аттенюаторов, устанавливаемых на грузовики: от краш-тестов к повышению безопасности

Установленные на грузовиках глушители (TMA) стали привычным зрелищем на автомагистралях, обеспечивая жизненно важный уровень защиты рабочих на строительных площадках. Хотя сегодня эти устройства являются обычным явлением, их происхождение можно проследить до начала 1980-х годов, когда Министерство транспорта Калифорнии (Caltrans) приступило к амбициозному проекту краш-тестов с целью усовершенствования конструкции ТМА.

Первоначально считавшиеся новой концепцией, ТМА представляли собой большие коробки, прикрепленные к задней раме грузовиков. Их цель — поглотить воздействие столкновения и смягчить силу, действующую как на транспортное средство, так и на рабочих в зоне строительства. В 1982 году компания Caltrans выпустила фильм, документирующий краш-тесты, кульминацией которых стала разработка эффективной конструкции ТМА.

В краш-тестах Caltrans приняли участие 18 различных автомобилей различных марок и моделей, а также поврежденный самосвал. Первые аварии без глушителя продемонстрировали разрушительные последствия, особенно для автомобилей 1970-х годов. К экспериментам также присоединился манекен для краш-тестов, получивший креативное название «Вилли Макейт».

Вместо того чтобы полагаться на коммерческие устройства ТМА, Caltrans протестировала свои собственные конструкции на основе материала под названием Hexcell — алюминиевых сот. Примечательно, что толщина алюминия в Hexcell составляет всего 7/10,000 XNUMX дюйма, что эквивалентно толщине стандартной кухонной алюминиевой фольги. Несмотря на свою тонкость, аттенюаторы на базе Hexcell показали в ходе испытаний исключительные характеристики.

Caltrans экспериментировал с различными конструкциями, в конечном итоге остановился на расположении все более крупных блоков Hexcell для мягкого замедления приближающегося транспортного средства. Они подвергли каждую конструкцию строгим испытаниям с использованием как больших, так и маленьких моделей автомобилей. Испытания проводились на асфальтовом участке без необходимости создания сложной краш-лаборатории, демонстрируя практический подход «сделай сам».

Посредством этих краш-тестов компания Caltrans продемонстрировала эффективность ТМА в повышении безопасности работников. Скорость удара тщательно контролировалась: успешные испытания обеспечили скорость ниже 27 миль в час (43 км/ч), что эквивалентно прыжку с трехэтажного здания. Эта приверженность безопасности и инновациям способствовала значительному прогрессу в обеспечении выживаемости транспортных средств в результате дорожно-транспортных происшествий с 1980-х годов.

Сегодня ТМА продолжают развиваться, внедряя дополнительные функции и технологии для повышения безопасности как рабочих, так и автомобилистов. Благодаря преданности делу таких организаций, как Caltrans, строительные зоны теперь лучше оборудованы для защиты тех, кто находится на дороге, и противодействия неумолимым законам физики.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое автомобильный глушитель (ТМА)?

ТМА — это устройство, прикрепленное к задней части грузовика в зонах проведения работ на шоссе. Его цель — смягчить удар при столкновении и защитить транспортное средство и рабочих в зоне строительства.

2. Как работают глушители, установленные на грузовиках?

ТМА обычно состоят из больших коробов, прикрепленных к задней раме грузовика. Они предназначены для замедления и смягчения удара врезающегося в них транспортного средства, сводя к минимуму силу, действующую на оба участвующих транспортных средства.

3. Какой материал используется в глушителях, устанавливаемых на грузовики?

Одним из распространенных материалов, используемых в ТМА, является Hexcell, алюминиевые соты. Этот материал невероятно тонкий, толщиной примерно 7/10,000 XNUMX дюйма.

4. Как проходят краш-тесты глушителей, установленных на грузовиках?

Краш-тесты включают моделирование столкновений для оценки и уточнения конструкции ТМА. Манекены для краш-тестов, различные модели автомобилей и другое измерительное оборудование используются для оценки работы аттенюаторов в различных сценариях и скоростях удара.

5. Как глушители, установленные на грузовиках, повысили безопасность?

Установленные на грузовиках глушители значительно повышают безопасность в зонах строительства, поглощая удары при столкновении и уменьшая силу, оказываемую на транспортные средства и рабочих. Их эволюция и усовершенствования в конструкции способствовали повышению выживаемости при автомобильных авариях.