Неврологи говорят, что необходимы улучшения в тестах АФЛ на сотрясение мозга в день матча

Ведущие неврологи и бывший игрок АФЛ предложили улучшить тесты, проводимые в день матча для оценки потенциальных травм головного мозга, чтобы предотвратить манипуляции со стороны игроков. Эксперты утверждают, что видимым симптомам сотрясения мозга следует уделять больше внимания при определении того, сможет ли игрок продолжать игру, поскольку текущие тесты на вспоминание можно запомнить. Это следует за случаем с защитником Коллингвуда Натаном Мерфи, который отказался от участия в гранд-финале из-за нечеткости зрения и предыдущих сотрясений мозга. Мерфи заявил, что он знал процесс тестирования «наизусть», что позволяло ему легче пройти тестирование.

Эксперты, профессор Алан Пирс из Университета Ла Троб и невролог Ровена Моббс из Университета Маккуори, надеются, что решение Мерфи приведет к изменениям в обучении сотрясению мозга. В настоящее время врачи клуба используют видеообследование и списки симптомов для оценки возможных сотрясений мозга. Однако Пирс утверждает, что протокол не получил развития за последние три десятилетия и открыт для манипуляций. Моббс предполагает, что любые признаки сотрясения мозга, такие как потеря координации или спутанность сознания, должны автоматически приводить к удалению игрока с матча.

Оба эксперта подчеркивают необходимость лучшего образования комментаторов и продления обязательного периода восстановления. Моббс также рекомендует увеличить период восстановления с минимум 12 дней до четырех недель. Пирс предлагает, чтобы AFL собирала данные с помощью быстрых биомаркеров, таких как анализы крови или слюны, чтобы помочь врачам в их оценке. Бывший игрок Макс Линч также призывает к улучшениям, предполагая, что система цифрового тестирования должна иметь более трех списков, чтобы предотвратить запоминание.

AFL отказалась комментировать пригодность текущих тестов, в то время как отчет Ассоциации игроков AFL об исследованиях и воздействии показал увеличение числа игроков, не сообщающих о сотрясении мозга. Вопрос о сотрясении мозга и безопасности игроков был поднят на встрече АФЛ, где руководители клубов обсуждали важность образования и осведомленности о рисках. Линч, вышедший на пенсию из-за неоднократных сотрясений мозга, выражает обеспокоенность своим долгосрочным будущим и выступает за расширение исследований, чтобы лучше понять последствия сотрясений мозга.

источники:

The Age – «Ведущие неврологи призывают к пересмотру образования в области сотрясения мозга» (1 октября 2022 г.)