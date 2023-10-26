Критическое понимание дыхания плодовых мух открывает новые возможности для понимания аневризмы аорты у людей

Исследователи из Лейпцигского университета совершили прорыв в изучении дыхания плодовых мух, получив ценную информацию, которая может иметь важное значение для понимания аневризмы аорты у людей. Под руководством доктора Матиаса Бера из Института биологии команда в сотрудничестве с исследователями из Института междисциплинарных наук Макса Планка в Геттингене провела обширное исследование дыхательной системы эмбрионов дрозофилы. Их результаты, недавно опубликованные в научном журнале eLife, предполагают интригующую корреляцию между системой трахеи плодовых мух и системой кровообращения человека.

Исследование выявило важную связь между клетками трахеи плодовых мух и внеклеточным матриксом благодаря наличию специфических белков, известных как Dumpy и Piopio. Это открытие отражает представление о том, что аналогичные механизмы могут существовать в системах кровообращения человека. Подобно сложной сети трубок в трахейной системе плодовых мух, правильное функционирование нашей собственной системы кровообращения зависит от сложной сети кровеносных сосудов.

Во время эмбрионального развития плодовых мух трахеальные трубки заполнены внеклеточным матриксом, секретируемым окружающими клетками, который обеспечивает жизненно важную структурную поддержку. Однако по мере того, как органы продолжают расти, может возникнуть дисбаланс между клеточными компонентами и внеклеточным матриксом, что приводит к деформации клеточных мембран. Чтобы противодействовать этому, протеаза Notopleural действует как ножницы, специфически расщепляя белки и пептиды, в том числе Piopio, что в конечном итоге разрывает связи между клетками и внеклеточным матриксом.

Доктор Бер объясняет, что дефекты, наблюдаемые у плодовых мух, могут проявляться у людей в виде аневризмы аорты. Поскольку белки, выявленные в ходе исследования, также присутствуют у людей, эти результаты открывают захватывающий путь для будущих исследований происхождения аневризм аорты и других заболеваний канальцев. Понимание сложных механизмов, участвующих в поддержании целостности канальцевых систем, потенциально может привести к прогрессу в диагностике, профилактике и лечении таких состояний.

Это новаторское исследование подчеркивает ценность изучения модельных организмов, таких как плодовые мухи, поскольку они разделяют фундаментальные биологические процессы с людьми. Изучая сложную работу трахеальной системы плодовых мух, ученые получают бесценную информацию, которая в конечном итоге может способствовать улучшению здоровья человека.

FAQ

Что такое Трахеальная система?

Трахейная система — это сеть трубок у насекомых и других членистоногих, которая облегчает транспортировку воздуха или дыхательных газов.

Что такое аневризмы аорты?

Аневризмы аорты характеризуются аномальным выпячиванием или раздуванием аорты, которая является основным кровеносным сосудом, ответственным за перенос насыщенной кислородом крови от сердца к остальным частям тела. Если аневризма разорвется, это может быть опасно для жизни.

Почему в исследованиях используются плодовые мухи?

Плодовые мухи, особенно модельный организм Drosophila, широко использовались в научных исследованиях из-за их короткой продолжительности жизни, простоты выращивания и генетического сходства с людьми. Их исследование предлагает критически важную информацию о фундаментальных биологических процессах, помогая исследователям разгадать механизмы, которые могут иметь потенциальные последствия для здоровья человека и болезней.