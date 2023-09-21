Ученые приблизились к воскрешению вымершего тасманского тигра с помощью секвенирования РНК

Ученые добились значительных успехов в технологиях секвенирования генома, которые приближают их на шаг к воскрешению вымершего тасманского тигра. Этот вид, также известный как тилацин, был обнаружен на австралийском континенте, но исчез с Земли из-за европейской колонизации. Извлекая РНК из высушенных останков, исследователи впервые используют редактирование генов живых животных, чтобы воссоздать вымерший вид.

Тасманийский тигр был хищником, напоминающим волчью собаку, с характерными полосами на спине. Последний раз его присутствие было зафиксировано в неволе в зоопарке в 1936 году. Новый проект Шведского музея естественной истории направлен на использование секвенирования РНК, чтобы вернуть тасманского тигра к жизни. Хотя ДНК обычно используется для редактирования генов, РНК будет использоваться для этой цели впервые.

ДНК, или дезоксирибонуклеиновая кислота, представляет собой двухцепочечную спиральную структуру, содержащую генетическую информацию и инструкции для построения и поддержания организма. РНК, или рибонуклеиновая кислота, представляет собой одноцепочечную молекулу, которая действует как посланник, выполняя инструкции ДНК и помогая в синтезе белка.

Значение этого проекта заключается в разгадке тайн, окружающих вымершие виды, такие как тасманский тигр. Секвенирование РНК может дать ученым более полное понимание их генетического состава, активности генов и биологических процессов. Эти знания могут способствовать нашему пониманию их истории, эволюции и факторов, приведших к их исчезновению.

Кроме того, секвенирование РНК имеет более широкое применение. Используя РНК старых вирусов, ученые могут расшифровать причину прошлых пандемий и получить представление о механизмах вирусных вспышек. Это исследование может улучшить наше понимание вирусных заболеваний и помочь в предотвращении и борьбе с будущими вспышками.

В заключение отметим, что использование секвенирования РНК для воскрешения тасманского тигра представляет собой значительный прорыв в генетических исследованиях. Этот проект не только позволяет ученым воссоздать вымершие виды, но также дает ценную информацию об их биологии, истории и процессах, которые сформировали их существование.

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