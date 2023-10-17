Ядерные часы: шаг к предельно точному хронометрированию

Международная группа физиков добилась прогресса в разработке чрезвычайно точных часов, основанных на ядерном переходе. Команда под руководством Юрия Швыдько из Аргоннской национальной лаборатории в США успешно добилась резонансного возбуждения ядерного перехода в скандии-45. Этот переход потенциально может привести к созданию ядерных часов с гораздо более высокой точностью, чем нынешние атомные часы.

Часы полагаются на генератор, который производит постоянную частоту. Для атомных часов используется частота микроволнового излучения, испускаемого атомами цезия. Однако ядерные переходы открывают возможность создания еще более точных часов. Ядра более стабильны и компактны, чем атомы, что делает ядерные часы менее восприимчивыми к шуму и помехам.

Одной из задач создания ядерных часов является получение когерентного излучения, резонансного ядерному переходу. Швыдько утверждает, что с развитием рентгеновских лазеров на свободных электронах (XFEL) теперь возможно прямое фотонное возбуждение ядерных часовых генераторов. Команда сосредоточилась на переходе с энергией 12.4 кэВ в скандии-45, который имеет чрезвычайно узкую полосу пропускания. Только небольшая часть рентгеновских лучей может резонансно возбудить ядра, тогда как нерезонансные рентгеновские лучи создают значительный шум детектора.

Чтобы решить эту проблему, команда провела эксперименты на европейском объекте XFEL в Германии. Они обстреляли рентгеновскими импульсами мишень из фольги из скандия-45, а затем быстро удалили мишень, чтобы измерить резонансный сигнал возбуждения. Сканируя частоту падающих световых импульсов, они смогли определить точную частоту, на которой возникает резонанс.

Результаты показали, что энергию перехода можно измерить с погрешностью на два порядка меньшей, чем предыдущее лучшее значение. Если будут сделаны дальнейшие улучшения, ядерные часы смогут быть точными с точностью до 1 секунды каждые 300 миллиардов лет. Эта технология имеет огромное значение для сверхточной спектроскопии, технологии ядерных часов и экстремальной метрологии.

Источник: Nature (URL не указан)