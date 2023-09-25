Микробное загрязнение обнаружено в источниках питьевой воды в восточной части долины Коачелла

Исследователи из Университета Лома Линда провели исследование в восточной долине Коачелла и обнаружили микробное загрязнение в обычных источниках питьевой воды, включая автоматы с газировкой в ​​ресторанах быстрого питания. Исследование показало, что 41% проб воды из этих фонтанчиков с газированной водой содержали общее количество колиформ, которые служат индикатором загрязнения воды. Анализ также выявил генетический материал таких бактерий, как Salmonella spp, Pseudomonas aeruginosa и Escherichia coli.

Это исследование, первое в своем роде исследование в восточной долине Коачелла, подчеркивает острую необходимость ужесточения правил и мер по техническому обслуживанию для обеспечения чистой питьевой воды в недостаточно обслуживаемых районах. Авторы исследования рекомендуют регулярно чистить и промывать диспенсеры для воды, чтобы предотвратить загрязнение воды.

Исследователи собрали 72 образца воды из автоматов с газировкой быстрого питания, автоматов по продаже воды и водопроводной воды из открытых источников. Они провели измерения на месте и доставили образцы в лабораторию для традиционных методов культивирования и молекулярного анализа. Результаты показали наличие биопленок, организованных сообществ организмов, которые создают серьезные проблемы в различных условиях. В некоторых случаях количество бактерий в образцах газированной воды превышало максимально допустимые уровни, установленные Агентством по охране окружающей среды.

Исследовательская группа предполагает, что биопленка со временем образуется в системах водоснабжения, в основном состоящих из пластиковых труб, которые подают воду в автоматы по продаже газированной воды быстрого питания и автоматы по продаже воды. Они также отмечают, что плохо обслуживаемые системы фильтрации в автоматах по продаже газированной воды не могут эффективно предотвратить загрязнение воды.

Восточная долина Коачелла — это территория экологической справедливости, населенная преимущественно латиноамериканскими общинами, в том числе семьями мигрантов и сельскохозяйственных рабочих, которые сталкиваются с проблемами доступа к безопасной питьевой воде. В исследовании подчеркивается важность внедрения надзора и правил, конкретно касающихся автоматов быстрого питания с газированной водой и автоматов с водой. Авторы рекомендуют регулярную очистку и промывку дозаторов, а также использование противомикробных пробирок для контроля роста биопленок.

В планы на будущее исследователей входит проведение оценки риска, чтобы определить, представляют ли уровни микробов, выявленные в пробах воды, опасность для здоровья или связаны ли они с какими-либо конкретными состояниями здоровья.

источник:

– «Анализ микробного загрязнения питьевой воды из дозаторов и ресторанов быстрого питания в восточной долине Коачелла, Калифорния», Томас Дама Хайл, Стивен Г. Данбар и Райан Г. Синклер, опубликовано в журнале Water Supply.