Использование искусственного интеллекта для прогнозирования горечи лекарств: роль электронных языков

Исследователи из Университетского колледжа Лондона (UCL) разработали метод с использованием «электрического языка» и модели искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования горечи наркотиков. Обеспечение приемлемого вкуса лекарств имеет важное значение для соблюдения пациентами режима лечения, особенно для детей и лиц, длительно принимающих лекарства. Вкус считается основным барьером для детей, принимающих лекарства, и он также вызывает беспокойство у взрослых, особенно у тех, кто принимает лекарства от таких заболеваний, как ВИЧ.

Устройство электронного языка, состоящее из чувствительных к вкусу сенсоров, присваивает лекарствам степень горечи, обеспечивая оценку отвращения, ожидаемого от запланированной клинической дозы. Измеряя, сколько молекул горького вещества прилипает к пластиковому датчику, электронный язык сравнивает его с прозрачным образцом, устанавливая теоретический уровень горечи лекарства. Этот метод позволяет тестировать лекарства быстрее и эффективнее по сравнению с проведением испытаний на людях.

Чтобы ускорить разработку лекарств, исследовательская группа в сотрудничестве с экспертами по машинному обучению создала модель искусственного интеллекта. Используя данные электронного языка, модель искусственного интеллекта разбивает лекарство на молекулярные дескрипторы, которые определяют вкус и прогнозируют уровень горечи. Исследователи планируют сделать модель инструментом открытого доступа, который позволит фармацевтическим разработкам во всем мире извлекать выгоду из данных о вкусовых качествах лекарств.

Доктор Хенд Абдельхаким из Глобальной бизнес-школы здравоохранения UCL подчеркнул, что вкус лекарств особенно проблематичен для детей, у которых обостренное чувство вкуса. При заболеваниях, требующих длительного лечения, таких как ВИЧ, неприятный вкус антиретровирусных препаратов представляет собой серьезную проблему для соблюдения пациентами режима лечения. Независимо от эффективности препарата, если пациент откажется его принимать, он не подействует.

Этот метод особенно актуален в случае антибиотиков, где соблюдение режима лечения имеет решающее значение для предотвращения возникновения устойчивости к противомикробным препаратам. Несоблюдение назначенного курса антибиотиков может способствовать развитию устойчивости к противомикробным препаратам, что создает еще большую проблему для общества.

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