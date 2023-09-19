Новое открытие открывает ключ к поиску розовых бриллиантов

Новое исследование исследователей из Университета Кертина в Австралии выявило третий ингредиент, необходимый для образования розовых алмазов на поверхности Земли. Исследование было сосредоточено на богатых алмазами породах вулканов Аргайл в Западной Австралии, а для анализа их состава использовались лазерные лучи. Результаты показывают, что помимо углерода и сил столкновения тектонических плит для присутствия розовых алмазов необходимы континенты, которые растянулись во время распада континентов сотни миллионов лет назад.

Открытие этого недостающего ингредиента может иметь серьезные последствия для глобального поиска новых месторождений розовых алмазов. Ведущий исследователь доктор Хьюго Олирук объяснил, что когда земные массы растягиваются, в земной коре образуются разрывы, позволяющие несущей алмазы магме подниматься на поверхность. Регион Аргайл, где проводилось исследование, образовался в результате распада древнего суперконтинента.

Доктор Олирук далее объяснил, что столкновение массивов суши создает поврежденную область или «шрам», который никогда полностью не заживет, и именно в этих поврежденных областях можно найти розовые алмазы. Он отметил, что, пока присутствуют глубокие углеродные связи, столкновения континентов и растяжения, возможно, удастся обнаружить новые источники розовых алмазов.

Несмотря на это захватывающее открытие, обнаружение новых месторождений розовых алмазов не будет без проблем. Большинство месторождений алмазов исторически находили в центре древних континентов, где на поверхности обнажены вулканы. С другой стороны, регион Аргайл расположен на стыке двух древних континентов, которые часто покрыты песком и почвой. Это означает, что существует вероятность существования неоткрытых вулканов, содержащих розовые алмазы, в том числе на территории Австралии.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, не только проливает свет на геологические процессы, лежащие в основе образования розовых алмазов, но и дает ценную информацию для алмазной отрасли. Розовые бриллианты — редкие и очень желанные драгоценные камни: на вулкан Аргайл приходится более 90% мировых запасов. Понимание условий, необходимых для их образования, может направить будущие геологоразведочные работы и потенциально привести к открытию новых источников этих драгоценных камней.

источники:

– «Обнаружен крупнейший в мире источник розовых алмазов» – Nature Communications