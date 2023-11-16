Новая эра хиральных молекул: ускорение и замедление инверсии хиральности

Хиральность играет интересную роль в мире молекулярной химии, где молекулы с одинаковыми химическими формулами и структурами могут проявлять совершенно разные свойства. Хиральные молекулы, также известные как энантиомеры, являются зеркальными отражениями друг друга, как наши левая и правая руки. Хотя большинство хиральных молекул традиционно считаются фиксированными либо левосторонними, либо правосторонними, новые исследования показали, что хиральные молекулы, основанные на спиралях, могут менять свою ориентацию в ответ на изменения окружающей среды.

Группа исследователей под руководством Сигэхиса Акине из Университета Канадзавы недавно опубликовала свои новаторские открытия в журнале Science Advances. Они продемонстрировали, как изменения окружающей среды могут эффективно ускорять или замедлять процесс хиральной инверсии в больших молекулах клетки, что привело к разработке новой программируемой по времени переключаемой системы.

Исследователи сосредоточили свое исследование на конкретной органической молекуле, известной как «металлокриптанд (R6)-LNi3», которая состоит из атомов металла, расположенных в клеточной структуре. Эта молекула может существовать в двух формах: типа Р (правосторонняя) и типа М (левосторонняя). Первоначально чистая форма (R6)-LNi3 имела предпочтительное соотношение 12:88 для типа P к типу M. Однако, вводя ионы щелочных металлов в молекулярную систему, исследователи наблюдали значительное изменение этого предпочтения.

Связывание ионов щелочных металлов с металлокриптандом вызвало сдвиг предпочтительного соотношения между типами P и M. Конкретный используемый щелочной металл повлиял на скорость и масштабы этого сдвига. Например, введение ионов цезия привело к медленному переходу от типа М к типу Р, в конечном итоге достигнув соотношения 75:25 за 21 час. И наоборот, ионы калия способствовали быстрому переходу: соотношение 68:32 достигалось всего за одну минуту.

Различия в константах связывания между ионами металлов и двумя формами молекулы, а также виртуальная константа связывания для переходного процесса объясняют различия в скоростях и соотношениях. Исследователи подчеркнули, что это исследование открывает новые возможности для разработки программируемых по времени молекулярных часов и киральных сенсоров с обратимой селективностью.

Часто задаваемые вопросы (FAQ):

Вопрос: Что такое хиральные молекулы?

Ответ: Хиральные молекулы — это типы молекул, которые существуют в двух формах зеркального отображения, известных как энантиомеры. Их нельзя накладывать друг на друга, подобно тому, как нельзя накладывать наши левую и правую руки. Хиральность часто возникает из-за определенных молекулярных структур или расположения атомов.

Вопрос: Что такое инверсия киральности?

Ответ: Инверсия хиральности относится к процессу переключения хиральной молекулы с одного энантиомера на его зеркальное отражение. В случае спиральных хиральных молекул спираль может двигаться по спирали в одном или другом направлении, что приводит к смене направленности.

Вопрос: Как исследователи ускоряли и замедляли процесс киральной инверсии?

Ответ: Исследователи добились этого, введя ионы щелочных металлов в систему, содержащую хиральные молекулы. Связывание этих ионов металлов с молекулами вызвало сдвиг предпочтительного соотношения между двумя энантиомерами, причем разные ионы металлов влияли на скорость и степень сдвига.

Вопрос: Каковы потенциальные применения этого исследования?

Ответ: Это исследование открывает возможности для разработки молекулярных часов, которые можно запрограммировать на переключение между различными киральными состояниями по требованию. Это также имеет значение для разработки хиральных сенсоров с обратимой селективностью, позволяющих адаптироваться в различных ситуациях.

Вопрос: Почему хиральные молекулы важны в химии?

Ответ: Хиральные молекулы обладают уникальными свойствами и реакционной способностью, что делает их незаменимыми в различных областях, таких как фармацевтика, материаловедение и биология. Понимание и контроль хиральных процессов может привести к разработке улучшенных лекарств, катализаторов и материалов.