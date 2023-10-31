Новое исследование использует природных ниндзя для защиты киви и пчел

Ученые Киви изучают новаторское решение для борьбы с опасными патогенами в сельскохозяйственном секторе, используя природных ниндзя – фаговые средства биоконтроля. Термин «природные ниндзя» был придуман доктором Хизер Хендриксон, старшим преподавателем Кентерберийского университета, для описания вирусов, которые специфически атакуют вредные бактерии, не причиняя вреда полезным. В отличие от антибиотиков, которые часто обладают широким спектром действия, фаги имеют ограниченный круг хозяев, что делает их узконаправленными и эффективными в борьбе с патогенами.

В качестве новаторского проекта междисциплинарная исследовательская группа доктора Хендриксона получила 8.9 миллиона долларов из Фонда усилий Министерства бизнеса, инноваций и занятости 2023 года на разработку фаговых «коктейлей» для борьбы с ключевыми сельскохозяйственными патогенами. Инициативы в первую очередь направлены на борьбу с раком виноградной лозы киви (Psa) и вирусом американского гнильца, поражающего медоносных пчел.

Преимущество использования фагов заключается в их способности специфически заражать целевые патогены, сохраняя при этом другие микроорганизмы, необходимые для здоровья организма. Например, если медоносной пчеле ввести фаг, он будет напрямую атаковать конкретный патоген, не затрагивая полезные кишечные бактерии пчелы. Этот механизм точного нацеливания сводит к минимуму риск нарушения общего состояния здоровья защищаемого организма.

Использование биологического контроля фагов имеет серьезные последствия для сельскохозяйственного сектора Новой Зеландии. Разрабатывая индивидуальные фаговые решения, исследователи надеются повысить производительность и безопасность в пищевой промышленности, одновременно продвигая экологическое сознание. Кроме того, проект направлен на укрепление производственной биоиндустрии, создание высококвалифицированных рабочих мест и облегчение доступа к мировым рынкам.

В исследовательское сотрудничество входят такие уважаемые учреждения, как Университет Отаго, Отдел исследований растений и пищевых продуктов, Институт Каутрон, BioSouth Ltd и Apicultural New Zealand. Взгляды коренных народов, под руководством ученых и исследователей маори, дают ценную информацию о последствиях проекта для тайао (окружающей среды), особенно с учетом преобладания предприятий, возглавляемых маори, в первичном секторе.

Долгосрочное видение этого проекта выходит за рамки сельскохозяйственного сектора. Доктор Хендриксон считает, что путем создания необходимой инфраструктуры и опыта для безопасного использования фагов в сельском хозяйстве платформа может быть расширена для устранения возникающих угроз производству продуктов питания и даже для борьбы с патогенами человека, имеющими медицинское значение. Это исследование открывает захватывающие возможности для будущего контроля заболеваний и биобезопасности в различных отраслях.

Проект уже получил поддержку заинтересованных сторон, в том числе пчеловодов, которые щедро предоставили образцы почвы. В знак благодарности исследователи назвали обнаруженные фаги в честь авторов, причем некоторые из них были названы в честь таких известных деятелей, как дама Джасинда Ардерн, сэр Эшли Блумфилд и даже самих пчеловодов.

Используя силу ниндзя природы, Новая Зеландия имеет хорошие возможности для того, чтобы произвести революцию в борьбе с болезнями в сельском хозяйстве, защитить жизненно важные экосистемы и потенциально проложить путь к новым подходам к борьбе с человеческими патогенами.

FAQ

Что такое фаговый биоконтроль?

Фаговый биоконтроль — это вирусы, которые специально нацелены и атакуют вредные бактерии в организме, предлагая высокоцелевой подход к борьбе с болезнями.

Чем фаги отличаются от антибиотиков?

В отличие от антибиотиков, которые могут нанести вред как вредным, так и полезным бактериям, фаги имеют ограниченный круг хозяев, что позволяет им воздействовать на конкретные патогены, не затрагивая полезные микроорганизмы.

На какие патогены нацелены исследователи?

Исследования в первую очередь сосредоточены на борьбе с раком виноградной лозы киви (Psa) и вирусом американского гнильца (AFB), который представляет угрозу для медоносных пчел.

Каков потенциальный эффект этого исследования?

Исследование может повысить производительность и безопасность в сельскохозяйственном секторе, одновременно укрепляя производственную биоиндустрию, создавая высококвалифицированные рабочие места и облегчая доступ к экологически сознательным глобальным рынкам. Кроме того, это исследование может иметь значение для борьбы с возникающими угрозами в производстве продуктов питания и даже для борьбы с патогенами человека.

Кто участвует в исследовательском сотрудничестве?

В сотрудничество входят исследователи из Университета Кентербери, Университета Отаго, отдела исследований растений и пищевых продуктов, Института Каутрона, BioSouth Ltd и компании Apicultural New Zealand. Ученые и исследователи маори также делятся ценными взглядами коренных народов.