Новый датчик измеряет частицы, подброшенные во время внеземных посадок

Исследователи из Университета Центральной Флориды разработали инновационный лазерный датчик под названием Ejecta STORM (отслеживание листов, непрозрачность и зрелость реголита), который способен измерять размер и скорость частиц, высвобождаемых во время приземления космических кораблей на внеземные поверхности, такие как Луна. или Марс. Этот инструмент был протестирован совместно с НАСА с использованием спускаемого аппарата Xodiac, предоставленного Astrobiotic, частной космической компанией, наставником которой является НАСА для поощрения коммерческих миссий на Луну.

Датчик Ejecta STORM был протестирован во время четырех испытательных полетов, в которых посадочный модуль Xodiac был привязан. Данные, собранные в ходе этих испытаний, в дополнение к данным, собранным в ходе предыдущей кампании в 2020 году, будут способствовать разработке моделей, которые позволят ученым лучше понимать и прогнозировать поведение выбросов реголита во время будущих миссий. Эти знания позволят инженерам реализовать меры по уменьшению или смягчению повреждений космического оборудования, вызванных частицами в воздухе.

Одной из серьезных проблем, создаваемых этими частицами, является их способность мешать работе оборудования, транспортных средств или персонала. Мелкие и крупные частицы реголита, широко известного как рыхлый материал на поверхности небесных тел, могут легко проникать в швы и трещины, создавая угрозу успеху миссии.

Успешная посадка посадочного модуля «Чандраян-3» на поверхность Луны 23 августа 2023 года служит недавним примером этого явления. Ретродвигатели посадочного модуля «Викрам» инициировали выброс лунного эпиреголита, в результате чего вокруг посадочного модуля образовался «ореол выброса» из ярко окрашенного материала. Это контрастировало с темной лунной поверхностью. Исследователи из Индийской организации космических исследований (ISRO) активно описывают и анализируют это уникальное гало.

Получив более глубокое понимание того, как выхлопные шлейфы ракетных двигателей влияют на поведение частиц в воздухе, ученые надеются улучшить свои возможности прогнозировать и решать проблемы, связанные с выбросами реголита во время будущих космических миссий. Разработка лазерных датчиков, таких как Ejecta STORM, означает значительный шаг вперед в этом продолжающемся поиске.

FAQ

Что такое реголит?

Реголит — это слой рыхлого, фрагментированного материала, который покрывает твердую основу небесных тел, таких как Луна или Марс.

Что такое ретродвигатели?

Ретродвигатели — это ракетные двигатели, используемые для замедления спуска космических кораблей во время приземления на поверхности планет. Они противодействуют скорости космического корабля для достижения управляемой посадки.

Что такое эпиреголит?

Эпиреголитом называют слой рыхлого материала, в том числе реголита, который лежит поверх коренной породы на поверхности небесных тел.

Что такое лазерный датчик?

Лазерный датчик использует лазерную технологию для обнаружения и измерения определенных характеристик, таких как размер и скорость частиц в окружающей среде.