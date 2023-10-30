Ученые исследуют новые концепции радиационной физики, чтобы открыть мощные источники света

Инновационное исследование, опубликованное в журнале Nature Photonics, привлекло внимание ученых всего мира, поскольку оно предлагает инновационные методы революционного изменения источников света. Команда исследователей из Высшего технического института Португалии (IST), Рочестерского университета, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и французской Optique Appliquée бросают вызов традиционным концепциям радиационной физики в поисках сверхярких источников света.

В исследовании представлена ​​концепция квазичастиц, которые образуются, когда несколько электронов синхронизируют свои движения. Эти уникальные существа обладают замечательной способностью двигаться со скоростью, превышающей скорость света, и противостоять чрезвычайным силам. Используя силу квазичастиц, ученые стремятся создать источники света, которые могут соответствовать или даже превосходить интенсивность современных передовых источников, будучи значительно меньшими по размеру.

Источники света на основе квазичастиц обладают огромным потенциалом, предлагая преимущества перед существующими вариантами, такими как громоздкие лазеры на свободных электронах. Простота метода квазичастиц делает его пригодным для практической демонстрации на существующих лазерных и ускорительных установках. Этот прорыв открывает возможности для значительного прогресса в научных и технологических исследованиях, принося пользу лабораториям, медицинским учреждениям и предприятиям по всему миру.

«Самый интересный аспект квазичастиц — это их способность двигаться способами, которые запрещены законами физики, управляющими отдельными частицами», — объясняет Джон Паластро, старший научный сотрудник Лаборатории лазерной энергетики. Команда Паластро провела обширное компьютерное моделирование с использованием современных суперкомпьютеров, предоставленных Европейским объединенным предприятием по высокопроизводительным вычислениям, для исследования уникальных характеристик квазичастиц в плазме.

Потенциальные применения источников света на основе квазичастиц охватывают широкий спектр областей. Они могли бы облегчить получение неразрушающих изображений для сканирования на вирусы, открыть доступ к пониманию биологических процессов, таких как фотосинтез, позволить разработать усовершенствованные компьютерные чипы и пролить свет на природу материи внутри небесных тел.

Как метко выразился Бернардо Малака, основной автор исследования и аспирант IST: «Гибкость огромна. Несмотря на то, что каждый электрон совершает относительно простые движения, общее излучение всех электронов может имитировать излучение частицы, движущейся быстрее света, или колеблющейся частицы, хотя локально нет ни одного электрона, который был бы быстрее света или колеблющегося электрона. ».

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое квазичастицы?

Ответ: Квазичастицы образуются, когда несколько электронов движутся синхронно, обладая способностью двигаться быстрее света и выдерживать экстремальные силы.

Вопрос: Каковы преимущества источников света на основе квазичастиц?

Ответ: Источники света на основе квазичастиц обеспечивают интенсивность, сравнимую с современными источниками, но значительно меньше по размеру, что делает их более практичными для различных исследовательских, медицинских и деловых приложений.

Вопрос: Каковы потенциальные применения источников света на основе квазичастиц?

Ответ: Источники света на основе квазичастиц можно использовать для неразрушающего построения изображений, понимания биологических процессов, разработки компьютерных чипов и исследования небесной материи.

Вопрос: Как изучались характеристики квазичастиц?

Ответ: Исследователи провели сложное компьютерное моделирование с использованием суперкомпьютеров, предоставленных Европейским объединенным предприятием по высокопроизводительным вычислениям.

Вопрос: Как излучение квазичастиц имитирует сверхсветовые или колеблющиеся частицы?

Ответ: Хотя отдельные электроны не быстрее света и не колеблются, общее излучение всех синхронизированных электронов может имитировать поведение таких частиц.