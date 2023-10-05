Парные черные дыры, вытянутые космическим расширением, могут оказаться единым целым

Команда астрофизиков и математиков из Саутгемптонского университета, Кембриджского университета и Института наук о космосе Университета Барселоны предположила, что некоторые пары черных дыр, разделенных космическим расширением, можно принять за одну черную дыру равной величины. масса. Это открытие бросает вызов предыдущим теоремам, которые предполагают, что бинарные решения для черных дыр не могут существовать. Однако это не противоречит общей теории относительности Эйнштейна.

Предыдущие исследования показали, что существует только одно решение теории относительности Эйнштейна относительно черных дыр, что привело к убеждению, что все черные дыры должны быть идентичны. Однако недавние исследования показали, что исключения могут существовать, не противореча теории единого уравнения. Эти исключения возникают, когда существует внешняя энергия, которая может влиять на систему, или когда черные дыры находятся в состоянии равновесия, не двигаясь и не вращаясь.

В этом исследовании исследователи определили сценарий, в котором две черные дыры притягиваются друг к другу гравитацией, но также в равной степени отталкиваются космическим расширением. В результате они будут находиться в постоянном состоянии стазиса. Применяя сложные математические модели к черным дырам с противоположными спинами, исследователи подтвердили, что такое расположение может существовать, не нарушая общую теорию относительности. В этом случае пара черных дыр выглядела бы как единое целое из-за их неразличимых свойств, хотя они и являются отдельными объектами.

Это исследование способствует нашему пониманию черных дыр и их поведения в контексте космического расширения. Это открывает новые возможности для изучения динамики и свойств этих небесных объектов, бросая вызов предположению, что все черные дыры идентичны. Дальнейшие исследования в этой области могут привести к более глубокому пониманию природы черных дыр и их взаимодействия во Вселенной.

Источник: Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.131401.