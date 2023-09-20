Ученые, изучающие квантовый мир, сделали революционное открытие, которое потенциально может разгадать тайны этого неуловимого измерения. Команда под руководством профессора Микко Мёттонена из Университета Аалто и профессора Дэвида Холла из Амхерстского колледжа наблюдала необычайный феномен, известный как «кольцо Алисы». Названные в честь зеркальной вселенной Льюиса Кэрролла в «Приключениях Алисы в стране чудес», эти мимолетные структуры потенциально могут служить вратами в потустороннюю зеркальную вселенную.

В квантовой физике монополи считаются аналогами диполей. В то время как диполи имеют положительные и отрицательные заряды на противоположных концах, монополи обладают либо положительным, либо отрицательным зарядом. Гипотеза состоит в том, что когда магнитный монополь распадается, он создает краткую кольцеобразную структуру, подобную зеркальной вселенной, описанной Кэрроллом.

На протяжении десятилетий кольца Алисы оставались неуловимыми, но исследовательская группа утверждает, что впервые наблюдала эти структуры в природе. Исследователи манипулировали газом атомов рубидия в немагнитном состоянии при температуре, близкой к абсолютному нулю, создавая монополь, направляя нулевую точку трехмерного магнитного поля в квантовый газ. В результате получилось кольцо Алисы идеальной формы.

Стоит отметить, что кольца Алисы исключительно хрупкие и служат всего несколько миллисекунд. Малейшая внешняя сила приводит к их разрушению. Однако, если смотреть из центра кольца, мир кажется зеркальным, как если бы кольцо было порталом в мир антиматерии. Это наблюдение подтверждает параллель с зеркальной вселенной Кэрролла.

Это революционное открытие, опубликованное в журнале Nature Communications, открывает потенциальное окно в более глубокое понимание квантовой физики. Хотя неясно, приведет ли этот прорыв к посещению чаепитий с безумными шляпниками, он открывает новые возможности для изучения сложной природы квантового мира.

источники:

– Подведение итогов