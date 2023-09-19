Исследование глубин Сьерра-де-Атапуэрка

Недавнее геологическое исследование, проведенное Хосепом М. Паресом и его командой в Национальном центре исследований в области человеческой эволюции (CENIEH), углубилось в недра Сьерра-де-Атапуэрка в Испании. Исследование, опубликованное в журнале Marine and Petroleum Geology, было направлено на понимание глубинного строения этого района и его геологических связей.

Исследование показало, что материалы, находящиеся под поверхностью, представляют собой известняки, которые видны вдоль Сьерра-де-Атапуэрка. Эти материалы являются лишь «верхушкой айсберга» гораздо более крупной подземной структуры, простирающейся более чем на 5 км в ширину. Эта структура образовалась из-за присутствия мягких материалов, в частности триасовых лютитов и эвапоритов, которые позволяли пластам перемещаться.

Исследование также пролило свет на геологическое устройство Сьерра-де-Атапуэрка. Геологические исследования, традиционно описываемые как антиклиналь, показали, что эта структура простирается на глубину более 1,000 метров. На этой глубине мезозойские пласты залегают на палеозойском фундаменте, который является жестким и кристаллическим. Результаты показывают, что складывание слоев стало возможным благодаря существованию особых материалов, которые действуют как смазочные материалы или уровни отделения, позволяя слоям скользить по жесткому фундаменту. В случае бассейна Дуэро уровень отряда состоит из материалов триасового периода, которые механически слабы и облегчают движение и складчатость вышележащих слоев.

Результаты этого исследования дают ценную информацию о глубинном строении Сьерра-де-Атапуэрка и ее геологических связях. Понимание геологии недр этого региона имеет важное значение для дальнейших исследований его геологической истории и потенциальных последствий для эволюции человека.

Источник: Педро Камара и др., Соединение Пиренейского хребта с Баскско-Кантабрийским бассейном: структура Сьерра-де-Атапуэрка (Испания), Морская и нефтяная геология (2023 г.). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Источник: СЕНЬЕ

Образец цитирования:

Исследователи изучают глубины Сьерра-де-Атапуэрка (2023 сентября 19 г.), данные получены 19 сентября 2023 г. с сайта phys.org/news/2023-09-eeps-sierra-de-atapuerca.html.

Примечание. Эта статья была переписана на основе исходной статьи.