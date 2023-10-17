Внутренний механизм клеток: как они реагируют на тепловой стресс

Ученые из Чикагского университета использовали передовые методы визуализации, чтобы понять, как клетки реагируют на тепловой стресс. Исследовательская группа под руководством Асифа Али и Дэвида Пинкуса сосредоточилась на реакции теплового шока — механизме биологической адаптации, обнаруженном как у одноклеточных дрожжей, так и у людей. Команда использовала новую технику визуализации, называемую 4D-изображением решетчатого светового листа, которая создает полноразмерные изображения компонентов внутри живых клеток.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Cell Biology, показало, что в ответ на тепловой шок клетки задействуют защитный механизм для своих орфанных рибосомальных белков. Эти белки, необходимые для роста, очень уязвимы к агрегации, когда нормальная обработка клеток прекращается. Команда обнаружила, что клетки сохраняют эти белки в виде жидкостных конденсатов. Как только тепловой шок утихает, молекулярные белки-шапероны помогают рассеять эти конденсаты, способствуя интеграции осиротевших белков в функциональные зрелые рибосомы.

Исследование также показало, что клетки, неспособные поддерживать жидкое состояние конденсатов, задерживают восстановление, отставая на десять поколений, поскольку они изо всех сил пытаются воспроизвести утраченные белки. Это исследование дает ценную информацию о фундаментальных механизмах клеточной адаптации и может иметь значение для понимания и лечения заболеваний человека, связанных с неправильно свернутыми или агрегированными белками, таких как рак и нейродегенеративные расстройства.

Инновационные методы визуализации, использованные в этом исследовании, позволили исследователям визуализировать потерянные рибосомальные белки в клетках в режиме реального времени, обеспечивая новое понимание клеточных процессов, которые ранее были невидимы. Это исследование знаменует собой значительный шаг вперед в области клеточной биологии и подчеркивает важность адаптации для выживания клеток.

источники:

– Журнал Nature Cell Biology, 16 октября 2023 г.