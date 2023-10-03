Резюме: Эффективность нанесения водяных знаков на изображения, созданные ИИ, ставится под сомнение недавними исследованиями, проведенными исследователями. Результаты показывают, что существующие методы нанесения водяных знаков уязвимы для атак, что делает их ненадежными для идентификации контента, созданного ИИ. Использование водяных знаков, предназначенное для отслеживания происхождения изображений и текста в Интернете, рассматривается как многообещающая стратегия борьбы с дезинформацией и дипфейками. Однако исследователи продемонстрировали, насколько легко удалить водяные знаки или даже добавить их к изображениям, созданным человеком, что приводит к ложным срабатываниям. Крупнейшие игроки в области ИИ, в том числе OpenAI, Alphabet и Meta, пообещали разработать технологию водяных знаков для решения проблемы манипулирования медиа. Тем не менее, эксперты отмечают, что одних только водяных знаков недостаточно для обнаружения подделок ИИ, и подчеркивают необходимость их комбинирования с другими технологиями. В то время как некоторые рассматривают водяные знаки как ценный инструмент для снижения вреда и выявления попыток мошенничества на более низком уровне, другие пессимистично оценивают его эффективность. Несмотря на недостатки существующих методов нанесения водяных знаков, некоторые исследователи полагают, что улучшение и правильное управление ожиданиями в отношении водяных знаков может способствовать общему решению в борьбе с контентом, создаваемым ИИ.

Определения:

– Водяные знаки: процесс внедрения цифровой информации или маркировки в изображения или текстовые файлы с целью проверки их подлинности и отслеживания их происхождения.

– Изображения, созданные искусственным интеллектом: изображения, созданные с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, часто называемые дипфейками.

источники:

– Джеймс Маршалл/Getty Images

– Исследовательская работа Сохейла Фейзи и соавторов (препринтная версия)

– Исследовательская работа исследователей из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Карнеги-Меллон.

– Хани Фарид, профессор Школы информации Калифорнийского университета в Беркли.

– Бен Колман, генеральный директор стартапа Reality Defender, занимающегося обнаружением искусственного интеллекта.

– Барс Юхас, соучредитель Undetectable, стартапа, специализирующегося на обходе детекторов искусственного интеллекта.

– Юсинь Вэнь, аспирант Университета Мэриленда.

– Том Гольдштейн, профессор информатики Университета Мэриленда.

- Сообщение в блоге DeepMind о SynthID