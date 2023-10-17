Исследователи раскрыли причину крупнейшего землетрясения на Марсе

Исследователи из Оксфордского университета определили причину крупнейшего когда-либо зарегистрированного землетрясения на Марсе. Вопреки первоначальным предположениям, землетрясение силой 4.7 балла, получившее название S1222a, было вызвано не падением метеорита, а, скорее, значительной тектонической активностью в коре Марса. Событие, продолжавшееся не менее шести часов, было обнаружено посадочным модулем НАСА InSight 4 мая 2022 года.

Для расследования причины землетрясения доктор Бенджамин Фернандо, ведущий исследователь, сотрудничал с различными космическими агентствами, включая Европейское космическое агентство, Китайское национальное космическое агентство, Индийскую организацию космических исследований и Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов. Эти совместные усилия позволили команде проанализировать данные с нескольких спутников, находящихся на орбите Марса и покрывающих огромную площадь поверхности в 144 миллиона км2.

Несмотря на сходство землетрясения с предыдущими, вызванными ударами метеоритов, исследовательская группа после нескольких месяцев поисков не обнаружила следов свежего кратера. Это привело их к выводу, что землетрясение произошло в результате снятия напряжения внутри марсианской коры, а не в результате внешнего воздействия.

Доктор Фернандо объяснил, что напряжение в коре Марса является результатом миллиардов лет эволюции, включая разницу в скорости охлаждения и сжатия в разных частях планеты. Хотя причины различных уровней стресса остаются неясными, результаты этого исследования способствуют дальнейшим исследованиям. Понимание этих моделей стресса может иметь решающее значение для определения подходящих мест для будущих человеческих поселений на Марсе.

Совместные усилия по этому проекту, включающему несколько космических миссий, были восприняты как образец успешного международного партнерства в исследовании дальнего космоса. Результаты проливают свет на уникальную геологическую динамику Марса и знаменуют собой значительный шаг на пути к разгадке тайн Красной планеты.

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– Название: Исследователи раскрывают возможную причину крупнейшего в истории землетрясения на Марсе

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