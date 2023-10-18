Найдено эффективное лечение отравления серной горчицей

Сернистый иприт, боевое химическое вещество, широко используемое в войне со времен Первой мировой войны, уже давно представляет собой проблему для исследователей в поиске эффективного лечения. Однако недавнее исследование, проведенное двумя исследователями из Университета штата Южная Дакота, обнаружило потенциальный терапевтический подход к лечению отравления серной горчицей.

Предыдущие исследования сернистого иприта показали, что этот газ оказывает как немедленное, так и долгосрочное воздействие на своих жертв. Непосредственные последствия включают горечь во рту, запах чеснока, головные боли, потерю зрения, образование волдырей и кровотечение на коже. Долгосрочные последствия могут проявляться до 40 лет после воздействия и включать осложнения на легкие, глаза и кожу.

Трудность в поиске лечения заключается в том, что иприт имеет несколько механизмов воздействия на организм, что отличает его от другого химического оружия, нацеленного на один фермент. Тем не менее, исследователи идентифицировали молекулу под названием метимазол, которая демонстрирует уровень реактивности с сернистым ипритом, не вызывая повреждения кожи.

Метимазол потенциально может служить эффективным средством лечения отравления сернистым ипритом. В настоящее время исследователи готовят грант для дальнейшего исследования живых организмов и, в конечном итоге, для того, чтобы сделать этот метод лечения широко доступным.

Результаты этого исследования дают надежду тем, кто подвергся воздействию иприта, и дают возможность уменьшить как немедленное, так и долгосрочное токсическое воздействие этого газа. В настоящее время проводятся дальнейшие исследования для оценки эффективности метимазола in vivo.

Этот прорыв в поиске эффективного лечения отравления сернистым ипритом знаменует собой значительный прогресс в области исследований воздействия боевых отравляющих веществ.

источники:

– Альберт Арму и др., Метимазол, эффективный нейтрализующий агент производного 2-хлорэтилэтилсульфида сернистого иприта, ACS Bio & Med Chem Au (2023). DOI: 10.1021/acsbiomedchemau.2c00087.

– Государственный университет Южной Дакоты