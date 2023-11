Новая статья: Исследование роли микоризных видов в секвестрации углерода лесами

By

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change, исследователи из Китайской академии наук (CAS) обнаружили сложную взаимосвязь между микоризными видами и секвестрацией углерода в лесных экосистемах. Группа под руководством профессора Чжу Цзяоцзюня исследовала влияние факторов глобальных изменений, таких как отложение азота и потепление, на компромисс между растительной биомассой и накоплением углерода в почве.

Леса являются жизненно важными резервуарами углерода, хранящими около 80% земного углерода. Двумя наиболее распространенными типами микоризных грибов, встречающимися в лесных экосистемах, являются арбускулярные микоризные (АМ) и эктомикоризные (ЭКМ) грибы. Специфическая связь между растениями и этими типами микоризы играет решающую роль в круговороте углерода в лесу, влияя на рост растений, усвоение питательных веществ и хранение углерода в почве.

Предыдущее исследование, проведенное командой Чжу, было сосредоточено на подземном накоплении углерода в лесах AM и ECM и показало, что леса, в которых преобладает AM, имеют на 25% больше подземных запасов углерода по сравнению с лесами, в которых преобладает ECM. Однако влияние микоризных ассоциаций на распределение углерода среди деревьев в условиях глобальных изменений оставалось неясным.

Чтобы пролить свет на этот вопрос, исследователи собрали обширные данные о лесной биомассе, почвенном углероде и факторах окружающей среды при наличии факторов глобальных изменений. Они заметили, что под воздействием этих факторов биомасса растений увеличилась на 17.9–31.4%, в то время как запасы углерода в почве варьировались в зависимости от конкретных факторов глобальных изменений. Примечательно, что запасы углерода в почве увеличились на 7.8% при повышенном уровне CO2 из-за увеличения биомассы корней и микробной активности. И наоборот, запасы углерода в почве существенно не изменились при осаждении азота и потеплении, что объясняется подкислением почвы и эффектом грунтования.

Дальнейший анализ включал разделение пород деревьев на деревья AM и ECM. Эти различия были сделаны на основе различных возможностей поглощения питательных веществ грибами AM и ECM. Исследователи обнаружили, что биомасса растений и запасы углерода в почве демонстрируют больший рост при повышенном уровне CO2 по сравнению с отложением азота и потеплением. Кроме того, было обнаружено, что запасы углерода в почве зависят от микоризных ассоциаций: они уменьшаются в лесах, в которых преобладают виды деревьев AM, и увеличиваются в лесах, в которых преобладают виды деревьев ECM, в условиях отложения азота и потепления.

Результаты подчеркивают критическую роль микоризных ассоциаций в лесных экосистемах, особенно в регулировании запасов углерода в почве в ответ на глобальные изменения. Более того, они подчеркивают важность учета микоризных видов в глобальных моделях углерода лесов, предоставляя ценную информацию о стратегиях распределения углерода между растениями и почвой в условиях экологических преобразований.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое микоризные грибы?

Микоризы – это симбиотические грибы, которые устанавливают взаимовыгодные отношения с корнями растений. Они улучшают усвоение питательных веществ растениями и способствуют общему здоровью экосистемы.

2. В чем разница между арбускулярными микоризными (АМ) и эктомикоризными (ЭКМ) грибами?

АМ-грибы проникают в корни большинства видов растений, образуя арбускулы, облегчающие обмен питательных веществ. С другой стороны, грибы ЕСМ образуют оболочку вокруг корней растений, способствуя усвоению питательных веществ некоторыми видами деревьев.

3. Как микоризные ассоциации влияют на секвестрацию углерода в лесах?

Тип микоризной ассоциации влияет на рост растений, усвоение питательных веществ и хранение углерода в почве. Различные микоризные ассоциации могут привести к разным реакциям на факторы глобальных изменений, влияя на распределение углерода между деревьями в лесных экосистемах.

4. Почему важны запасы углерода в почве?

Запасы углерода в почве играют решающую роль в смягчении последствий изменения климата за счет улавливания углекислого газа из атмосферы. Понимание факторов, влияющих на накопление углерода в почве, имеет жизненно важное значение для разработки эффективных стратегий управления выбросами углерода.