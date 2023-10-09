Исследователи разрабатывают стратегию управления ориентацией нанопленок cMOF

Исследователи из Китайской академии наук и Киотского университета разработали новую стратегию управления ориентацией нанопленок проводящего металлоорганического каркаса (cMOF). Исследователи стремятся выращивать нанопленки как в ориентации «лицом», так и «ребром», манипулируя поведением лигандов на различных поверхностях. Этот подход позволяет преодолеть проблемы, связанные с контролем ориентации тонких пленок.

cMOF привлекли внимание к своему потенциальному применению в электрических устройствах из-за их пористой природы и проводимости. Однако интеграция cMOF с другими материалами и подложками создает проблемы с точки зрения контроля интерфейса. Чтобы решить эти проблемы, исследователи сосредоточились на химии интерфейса cMOF.

Команда использовала метод, называемый методом Ленгмюра-Блоджетт, для управления ориентацией лигандов на гидрофильных поверхностях. Подвергая лиганды высокому поверхностному давлению, они смогли вызвать «стоячую» конфигурацию лигандов на подложках, что привело к получению желаемых тонких пленок «лицом» и «ребром».

Исследователи использовали различные анализы, чтобы подтвердить кристалличность и ориентацию нанопленок, толщина которых варьировалась от нескольких нанометров до десятков нанометров. Они также использовали визуализацию Operando GIWAXS и электрический мониторинг для исследования мягкости каркаса и электропроводности нанопленок.

Результаты исследования дают представление об анизотропной мягкости и проводимости нанопленок cMOF. Исследователи продемонстрировали, что кристаллические нанопленки могут проявлять уникальные проводящие свойства, что предполагает их потенциальное применение в современных электрических устройствах.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить весь потенциал нанопленок cMOF с контролируемой ориентацией и разработать новые методы их интеграции в электрические устройства.

Источник: Мин-Шуй Яо и др., Механизмы роста и анизотропная, зависящая от мягкости проводимость нанопленок металлоорганического каркаса с управляемой ориентацией, Труды Национальной академии наук (2023). DOI: 10.1073/pnas.2305125120