Исследователи используют индуцированную солнцем флуоресценцию хлорофилла (SIF) для измерения озонового стресса в соевых бобах

Группа исследователей из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне и Службы сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США использовала измерения флуоресценции хлорофилла, индуцированной солнечной энергией (SIF), для измерения воздействия повышенного содержания озона (O3) на растения сои. Исследование, опубликованное в Журнале экспериментальной ботаники, является первым, в котором метод SIF применяется для измерения озонового стресса на соевых бобах в полевых условиях.

SIF — это неинвазивный метод, который выявляет стрессы растений путем измерения флуоресценции, излучаемой растениями из-за неиспользованной энергии фотосинтеза. Исследователи обнаружили, что повышение уровня O3 привело к снижению SIF, что указывает на стресс растений. Исследование проводилось на объекте SoyFACE, который представляет собой испытательный стенд для изучения последствий загрязнения озоном в полевых условиях.

Озон является разрушительным загрязнителем воздуха, который наносит фермерам значительный ущерб. Используя SIF, исследователи могут быстро и безопасно оценить воздействие озона на растения сои. Команда использовала портативную спектроскопическую систему, расположенную над пологом растения, для измерения SIF как на контрольных участках, так и на участках с повышенным содержанием O3.

Помимо измерения SIF, исследователи также проанализировали другие процессы, связанные с фотосинтезом, такие как транспорт электронов и газообмен в листьях. Результаты подтвердили, что снижение SIF является признаком стресса. SIF в сочетании с показателями размера растений может предоставить фермерам точную оценку урожайности.

Одним из преимуществ SIF является его масштабируемость. Исследователи надеются использовать SIF для отслеживания фотосинтеза в регионах по всему миру со спутника, вращающегося вокруг Земли. Этот метод может дать ценную информацию о динамике фотосинтеза в глобальном масштабе.

Понимание механистической взаимосвязи между SIF и фотосинтезом имеет решающее значение для использования этого метода для оценки и мониторинга фотосинтеза на региональном или глобальном уровне. Эксперименты, проведенные в SoyFACE, способствовали пониманию этого.

В целом измерения SIF представляют собой ценный инструмент для оценки воздействия атмосферных загрязнителей на сельскохозяйственные культуры. Используя SIF, исследователи могут получить представление о том, как повышенный уровень озона влияет на растения сои, предоставляя необходимую информацию для поддержания мировых поставок продовольствия в условиях изменения климата.

источник:

Genghong Wu и др., Флуоресценция хлорофилла, вызванная солнечной энергией, отражает влияние повышенного содержания озона на структуру полога и ускорение старения соевых бобов, Журнал экспериментальной ботаники (2023). DOI: 10.1093/jxb/erad356

Университет штата Иллинойс в Урбана-Шампейн