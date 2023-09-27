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Наука

Определение внутренних характеристик и интервалов раннего предупреждения теплового разгона аккумуляторов

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Определение внутренних характеристик и интервалов раннего предупреждения теплового разгона аккумуляторов

Группа исследователей из Университета науки и технологий Китая (USTC) и Университета Цзинань добилась значительного прогресса в раннем обнаружении теплового выхода из-под контроля в литий-ионных батареях. Эта разработка, опубликованная в журнале Nature Communications, направлена ​​на решение повторяющихся проблем безопасности, связанных с этими устройствами хранения энергии.

Тепловой выход из-под контроля, часто приводящий к возгораниям и взрывам аккумуляторов, происходит из-за цепной реакции экзотермических реакций внутри аккумулятора. Крайне важно своевременно прогнозировать и смягчать эти риски безопасности. Чтобы решить эту проблему, исследователи разработали компактный и многофункциональный волоконно-оптический датчик, который можно имплантировать внутрь батареи.

Этот волоконно-оптический датчик способен выдерживать высокие температуры до 1000 ℃ и высокое давление. Используя этот инновационный датчик, исследовательская группа впервые успешно определила поворотный момент и механизм цепной реакции, связанной с тепловым выходом из-под контроля. Датчик позволяет измерять внутреннюю температуру и давление в режиме реального времени во время процесса термического разгона, обеспечивая важный инструмент для оценки безопасности батареи и выдачи ранних предупреждений.

Внедрение технологии оптоволоконных датчиков в батареи имеет значительный потенциал для производства транспортных средств на новой энергии и проверки безопасности электростанций, аккумулирующих энергию. Это достижение может помочь улучшить разработку и использование литий-ионных батарей, обеспечивая большую безопасность и надежность их эксплуатации.

Это революционное исследование знаменует собой важный шаг вперед в области безопасности аккумуляторов. Точно анализируя весь процесс теплового выхода из-под контроля и обеспечивая раннее предупреждение, этот новый оптоволоконный датчик способствует будущему развитию и эффективному использованию литий-ионных батарей.

источники:
– Nature Communications: «Оперативный мониторинг температурного выхода из-под контроля в коммерческих литий-ионных элементах с помощью передовых лабораторных технологий на оптоволокне»
– Университет науки и технологий Китая

By Роберт Эндрю

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