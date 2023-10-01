Исследование вулканических потоков на Венере: подготовка к будущим миссиям

Благодаря миссии EnVision ЕКА, а также космическим кораблям НАСА Veritas и DaVinci, готовым к исследованию Венеры, ученые сосредоточены на понимании недавней вулканической активности планеты. Обнаружение и наблюдение вулканических потоков на Венере является важнейшей целью предстоящих миссий. Чтобы точно откалибровать бортовые приборы, группа исследователей разработала модель извержений вулканов на Венере.

Исследование, опубликованное в журнале «Журнал геофизических исследований: Планеты», направлено на то, чтобы дать представление о природе потоков лавы на Венере. Эти потоки позволяют заглянуть внутрь планеты и выделить места недавних извержений вулканов, которые повлияли на атмосферу и поверхность планеты. Однако из-за резких различий между Венерой и Землей понимание вулканических потоков на Венере сопряжено с определенными трудностями.

Венера, земной мир во внутренней части Солнечной системы, обладает плотной атмосферой, высокими температурами и слоем облаков серной кислоты. В отличие от ярких ландшафтов Земли, Венера характеризуется пустынной и негостеприимной средой, где вулканизм играет значительную роль.

Хотя у ученых есть четкое представление о вулканических потоках на Земле, их изучение на Венере требует другого подхода. На Венере эти потоки могут не распространяться настолько, чтобы их могли обнаружить орбитальные аппараты, или они могут быстро остывать. Чтобы учесть эти переменные, исследователи разработали модель, учитывающую уникальную гравитацию, температуру и атмосферные условия Венеры.

Результаты показали, что лава на Венере будет течь примерно на 75 процентов дальше, чем на Земле. Ведущий автор исследования Ян Флинн объясняет значение своей модели, заявляя: «Если инструменты не откалиброваны должным образом для наблюдения за потоком лавы, это не имеет значения. Используя эту модель, мы можем помочь подготовиться к предстоящим миссиям по поиску свидетельств вулканизма на Венере».

Понимание поведения вулканических потоков на Венере необходимо для эффективного исследования недавних извержений и разгадки геологических загадок планеты. Поняв эти уникальные вулканические процессы, ученые смогут максимизировать успех будущих миссий на Венеру.

источники:

- Журнал геофизических исследований: Планеты